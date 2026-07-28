Chiều 28/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh quan hệ hai Đảng, hai nước là tài sản chung vô giá, cần tiếp tục nâng tầm quan hệ kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng chào đón Chủ tịch Khuon Sudary thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Campuchia đạt được

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Khuon Sudary và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đề nghị hai Quốc hội tích cực thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác, phối hợp nghiên cứu, ban hành các chính sách tạo thuận lợi cho quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nêu rõ, Campuchia coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia.

Truyền thống đoàn kết Việt Nam - Campuchia là kết tinh của sự gắn bó giữa hai dân tộc, được tôi luyện trong gian khó và ngày càng bền chặt trước mọi thử thách. Dù tình hình thế giới có thay đổi nhưng quan hệ hai nước không thay đổi, vẫn giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai nước. Đây là trách nhiệm đối với lịch sử, là cam kết đối với tương lai và cần trao truyền cho thế hệ mai sau của hai nước nhận thức đúng đắn, kế thừa và tiếp bước.

Chủ tịch Khuon Sudary bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành tình cảm nồng ấm cho đoàn Campuchia

Quốc hội Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam tích cực triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao hai nước. Bà nhấn mạnh tinh thần và kết quả cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (2/2026) là kim chỉ nam cho quan hệ keo sơn giữa hai Đảng, hai nước. Đặc biệt, hai nước sẽ cùng tăng cường kết nối toàn diện, gìn giữ và vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ổn định, trường tồn.

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong tình hình mới, nhất là sự tin cậy chính trị, hợp tác chặt chẽ về quốc phòng - an ninh, gắn kết về kinh tế và thông hiểu, gắn bó giữa người dân; đồng thời đề cao vai trò của Đảng trong định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ song phương, ba bên...

Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia thời gian qua, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), sự điều hành của Chính phủ và vai trò giám sát của Thượng viện, Quốc hội, Campuchia tiếp tục phát triển hòa bình, ổn định và phồn vinh.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vượt bậc của Việt Nam; đánh giá cao các cuộc gặp giữa hai Thủ tướng hai nước bên lề các hội nghị đa phương.

Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.

Thủ tướng: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển mạnh mẽ

Hai lãnh đạo trao đổi các biện pháp cụ thể, thời hạn rõ ràng nhằm triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao. Trong đó, hai bên chú trọng duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên; tiếp tục đưa hợp tác quốc phòng - an ninh đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; kiên trì nguyên tắc không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; đẩy mạnh công tác phân giới, cắm mốc...

Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, cơ sở hạ tầng, viễn thông, tài chính - ngân hàng; phối hợp hoàn thiện cơ chế hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế; thúc đẩy kết nối tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài và Bavet - Phnom Penh; đẩy nhanh sửa đổi và ký mới các Hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho giao thương và quản lý biên giới.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia vui mừng lần thứ hai thăm chính thức Việt Nam

Hai nước cũng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967 - 24/6/2027), coi đây là mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ thêm về kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đề ra nhiều chính sách, nghị quyết đổi mới mô hình phát triển, trong đó lấy đổi mới sáng tạo là nền tảng và hoàn toàn nhất trí đây là lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thể bổ sung cho nhau, đồng thời nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư sang Campuchia.

Việt Nam và Campuchia phấn đấu đưa kim ngạch thương mại sớm đạt 20 tỷ USD

Trước đó, sáng nay, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary

Hai Chủ tịch Quốc hội tham quan triển lãm ảnh về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ song phương, trong đó hợp tác Quốc hội là kênh quan trọng. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi đoàn, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác; thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí việc tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đẩy nhanh công tác phân giới, cắm mốc và phối hợp bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Khuon Sudary chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đặc biệt chúc mừng Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tái giữ chức Chủ tịch Quốc hội

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao; tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trẻ.

Quốc hội hai nước cần tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng; cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.