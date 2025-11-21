Trước đó, tại Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân đã tới thăm Đại lộ Hồ Chí Minh tại Thủ đô Algiers và khánh thành bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Algeria có 2 địa danh in dấu tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Đại lộ Hồ Chí Minh tại Thủ đô Algiers và Đường Hồ Chí Minh ở trung tâm thành phố Oran.

Trong đó, Đại lộ Hồ Chí Minh dài 3 km, nằm trên trục Đông - Tây Thủ đô Algiers. Đây là một trong những tuyến đường chính, thu hút đông đảo người qua lại.

Thực hiện nghi lễ khánh thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Bắc

Hai con đường này nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - người luôn được nhân dân Algeria kính trọng và ngưỡng mộ vì sự đồng cảm và ủng hộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Algeria.

Trong không gian rực rỡ quốc kỳ hai nước, với bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng" và tiếng vỗ tay rền vang của đông đảo người dân Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Kamel Rezig, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Algeria đã thực hiện nghi lễ khánh thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Algeria, nhân dân Thủ đô Algiers đã dành những tình cảm tốt đẹp cho đất nước, con người Việt Nam và sự đón tiếp thân tình, ấm áp, trọng thị.

Trong quá khứ hào hùng, hai bên đã luôn kề vai sát cánh, gắn bó, đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ nhau để giành lại và bảo vệ độc lập, tự do.

Trong hiện tại và tương lai, hai bên tiếp tục đoàn kết, thống nhất và giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để có tương lai ngày càng tươi sáng, giúp hai đất nước phát triển hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam thăm Đại lộ Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Bắc

Hàng năm, Đại lộ Hồ Chí Minh tại Thủ đô Algiers là địa điểm tổ chức các lễ kỷ niệm và sự kiện nhằm củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Algeria. Đại lộ cũng là nơi các đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm khi sang Algeria, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục.

Thăm Liên đoàn Vovinam Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những người bạn Algeria và 31.000 vận động viên Vovinam tại Algeria, không chỉ vì tinh thần thể thao cao thượng, sức khỏe cộng đồng mà còn có tình cảm đặc biệt với đất nước, nhân dân Việt Nam và môn Vovinam.

Thủ tướng chúc tình hữu nghị Việt Nam - Algeria mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, tinh thần Vovinam, tinh thần thể thao cao thượng muôn năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các VĐV Đội tuyển quốc gia Vovinam Algeria và Liên đoàn Vovinam tại Algeria. Ảnh: TTXVN

Từ lớp học Vovinam đầu tiên tại Algeria vào năm 2001, với 41 võ sinh, sau hơn 20 năm, đến nay môn võ Việt có mặt ở nhiều nơi trên đất nước Algeria cũng như phát triển ra nhiều nước châu Phi khác.

Riêng tại Algeria hiện nay có hàng trăm câu lạc bộ Vovinam nằm khắp nơi tại 37/58 tỉnh và thành phố trên cả nước; trở thành một trong những quốc gia có số lượng võ sinh Vovinam đông đảo nhất, chỉ sau Việt Nam.