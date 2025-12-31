Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm của ngành Nông nghiệp và Môi trường chiều nay (31/12), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều biến động phức tạp, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế, đóng góp toàn diện cho tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Vượt khó trong giai đoạn nhiều thách thức

Theo Thủ tướng, giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là năm 2025, là thời kỳ đặc biệt khó khăn khi thách thức nhiều hơn thuận lợi. Ngành nông nghiệp chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, thị trường xuất khẩu thu hẹp; chính sách thuế quan của các thị trường lớn, trong đó có Hoa Kỳ, diễn biến khó lường.

Cùng với đó là thiên tai, bão lũ ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: NN.

“Với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Quốc hội đồng hành, sự nỗ lực của người dân, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, ngành nông nghiệp đã kiên cường vượt khó và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đánh giá, năm 2025, hầu hết các mục tiêu quan trọng của ngành đều hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt khoảng 70 tỷ USD, xuất siêu trên 20 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.

Trụ đỡ ổn định xã hội, kiểm soát lạm phát

Thủ tướng khẳng định, trong những biến động lớn như đại dịch Covid-19, nông nghiệp đã phát huy vai trò đặc biệt quan trọng khi bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm cho gần 100 triệu dân, qua đó góp phần giữ vững ổn định xã hội.

“Kiểm soát lạm phát có hai yếu tố then chốt: lương thực, thực phẩm cho con người và năng lượng cho sản xuất. Ngành nông nghiệp đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình”, Thủ tướng đánh giá.

Không chỉ vậy, nông nghiệp còn là con đường giúp Việt Nam thoát nghèo sau chiến tranh, từ một quốc gia thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản trên thị trường quốc tế. Dù quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam phải luôn làm chủ an ninh lương thực trong mọi kịch bản biến động.

Nhấn mạnh mối quan hệ “tam nông”, Thủ tướng nêu rõ định hướng xuyên suốt: người nông dân là trung tâm, là chủ thể; nông thôn là nền tảng; nông nghiệp là động lực phát triển.

Mọi chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống người nông dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, trang bị tri thức, kỹ năng số, khoa học – công nghệ để hình thành đội ngũ nông dân thông minh, chủ động thích ứng với biến động thị trường và khí hậu.

Đột phá thể chế, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số

Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng cho biết, bộ máy đã được tinh gọn mạnh mẽ, giảm gần một nửa đầu mối, đơn vị sự nghiệp. Thể chế có nhiều đột phá với hàng loạt nghị định, thông tư được ban hành; Quốc hội thông qua 2 luật và 1 nghị quyết quan trọng, góp phần tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, nhất là về đất đai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Ảnh: NN.

Thủ tướng khái quát kết quả bằng 6 cụm từ: “Bộ máy tinh gọn – thể chế đột phá – chuyển đổi xanh, chuyển đổi số – tam nông phát triển – tài nguyên khơi thông – kiên trì vượt khó”.

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số được thúc đẩy thông qua ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nông nghiệp, thủy sản; triển khai các chương trình lớn như 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Đặc biệt, ngành đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong thời gian ngắn, nhưng dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, kết nối liên thông và dùng chung hiệu quả.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thương hiệu nông sản, bởi không có thương hiệu thì giá trị rất thấp, có thương hiệu thì giá trị có thể tăng gấp nhiều lần.

Để chương trình OCOP phát triển bền vững, Thủ tướng nêu rõ 5 yếu tố cốt lõi: xây dựng thương hiệu; quy hoạch vùng nguyên liệu; có doanh nghiệp dẫn dắt; ứng dụng khoa học – công nghệ và sự hỗ trợ của tín dụng ngân hàng. OCOP không chỉ là niềm tự hào địa phương mà phải tiếp tục được nâng cấp, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Nhận diện thách thức, xác định nhiệm vụ trọng tâm

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ ba thách thức lớn của ngành nông nghiệp và môi trường đó là: biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan; yêu cầu cao về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn trong hội nhập quốc tế và hạn chế về nguồn lực, từ thể chế, nhân lực đến hạ tầng và vốn.

Cơ bản thống nhất với nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng yêu cầu ngành quán triệt 6 từ khóa: Quản trị hiện đại, thể chế khơi thông, khoa học phát triển, tam nông thịnh vượng, tài nguyên bền vững, môi trường an toàn.

Thủ tướng cho rằng, cần mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam; đổi mới quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính và xây dựng bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ chất lượng cao.

Thủ tướng tin tưởng, năm 2026 ngành sẽ tiếp tục bứt phá, đóng góp quan trọng vào phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.