Tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, những tháng đầu năm 2026, Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ Quốc phòng chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước về chủ trương, giải pháp chiến lược, cơ bản, lâu dài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới; tình hình khu vực, thế giới; xây dựng, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng/Nguyên Hải

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương Bộ Quốc phòng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng đầu năm 2026.

Trước tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12; tại phiên họp Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhất là tại Hội nghị Trung ương 2, khóa 14 và “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng là Bộ Quốc phòng cần nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, Quân đội tiếp tục triển khai linh hoạt, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng; phát huy phương châm tự chủ, tự lực, tự cường trong thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, công tác hậu cần, kỹ thuật.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chính sách; khơi thông nguồn tài chính; ưu đãi, ưu tiên thu hút nhân tài và quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ cấp bách, trọng điểm.