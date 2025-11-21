Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tại sân bay về phía Nam Phi có đại diện Chính phủ, đại diện Bộ Ngoại giao Nam Phi, Liên lạc viên tháp tùng. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam tới Nam Phi sau 21 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới Nam Phi. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg - thành phố lớn bậc nhất ở Nam Phi và thế giới. Hội nghị diễn ra từ ngày 22-23/11, có chủ đề là "Đoàn kết, Bình đẳng và Phát triển bền vững".

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên G20, các nước khách mời như Ai Cập, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Hà Lan, Ireland, Malaysia, Na Uy, New Zealand, Nigeria, Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Việt Nam, UAE và đại diện lãnh đạo của 23 tổ chức quốc tế và khu vực.

Việt Nam đã 6 lần được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, tham gia một số sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ G20, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tại sân bay O.R. Tambo, Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: TTXVN

Việc Việt Nam liên tiếp được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 (năm 2024 tại Brazil và năm 2025 tại Nam Phi), dù không đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch/chủ nhà của các cơ chế đa phương, thể hiện sự ghi nhận ngày càng cao của cộng đồng quốc tế đối với đóng góp tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn có vai trò và ảnh hưởng toàn cầu như G20.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có những chia sẻ, đánh giá và đề xuất quan trọng để cùng các nước đóng góp xây dựng một trật tự kinh tế quốc tế và hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng, bao trùm và bền vững. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế.

Thủ tướng cũng sẽ chia sẻ thông điệp chính sách, tập trung vào một số nội dung quan trọng nhằm đóng góp vào nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản, năng lượng, cải cách hệ thống thương mại, tài chính, đầu tư toàn cầu.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các hoạt động song phương với Nam Phi để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nam Phi trên các lĩnh vực, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao, hướng tới nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược.