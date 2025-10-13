Theo hãng tin Al Jazeera, Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 12/10 đã công bố danh sách nội các mới của Thủ tướng Sebastien Lecornu, bao gồm một số thay đổi nhân sự so với danh sách cách đây 1 tuần.

"Có 8 trong số 19 bộ trưởng là người mới so với danh sách cũ. Một số nhân vật đáng chú ý bao gồm ông Jean-Noel Barrot tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng, ông Roland Lescure, đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính, Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez đảm nhận chức Bộ trưởng Nội vụ, trong khi ông Gerald Darmanin vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp", Al Jazeera cho biết.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu. Ảnh: NYT

Thủ tướng Lecornu nhấn mạnh, ông đã giữ vững cam kết thành lập một nội các "đổi mới và đa dạng". Tuy vậy, ông cũng để ngỏ khả năng từ chức một lần nữa nếu Quốc hội không thể đạt được đồng thuận về ngân sách. "Nếu các điều kiện không phù hợp, tôi sẽ rời đi một lần nữa", ông Lecornu nói.

Theo thời hạn của Hiến pháp Pháp, đề xuất về ngân sách phải được thông qua trước ngày 15/10. Trong trường hợp Quốc hội Pháp không thể nhất trí về dự luật ngân sách, chính phủ nước này sẽ phải ra luật khẩn cấp để có thể chi tiêu từ đầu năm sau.

Tuần trước, Thủ tướng Lecornu đã nộp đơn xin từ chức sau chưa đầy 1 tháng lên nắm quyền và đã được Tổng thống Macron chấp nhận. Tuy vậy, tới ngày 10/10, Tổng thống Macron bất ngờ tái bổ nhiệm ông Lecornu và giao cho ông nhiệm vụ thành lập chính phủ. Ông Lecornu là thủ tướng thứ 7 dưới thời Tổng thống Macron kể từ năm 2017 và là thủ tướng thứ 5 của Pháp tính từ năm 2022.