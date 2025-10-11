Ông Lecornu được tái bổ nhiệm làm thủ tướng Pháp. Ảnh: EFE/EPA

Hãng CNN và báo Guardian dẫn thông báo ngày 10/10 của Điện Elysee viết: "Tổng thống nước Cộng hòa Pháp đã bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm thủ tướng và giao cho ông nhiệm vụ thành lập chính phủ".

Việc Tổng thống Macron tái bổ nhiệm ông Lecornu làm thủ tướng là một động thái chưa từng có trong tiền lệ. Hồi đầu tuần này, ông Lecornu đã nộp đơn từ chức sau chưa đầy 1 tháng nắm quyền và đã được Tổng thống Macron chấp nhận.

Tuy nhiên, 3 ngày sau, ông Lecornu đã đồng ý trở lại vị trí cũ và tuyên bố sẽ làm mọi việc có thể để cung cấp ngân sách cho Pháp vào cuối năm nay và giải quyết các vấn đề thường nhật của người dân. Quan chức này nói thêm: "Chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị khiến người Pháp phẫn nộ và kết thúc tình trạng bất ổn đang làm tổn hại đến hình ảnh và lợi ích của Pháp".

Nghị sĩ Shannon Seban thuộc đảng Phục hưng theo đường lối trung dung của Tổng thống Macron cho hay, sự trở lại của ông Lecornu là rất quan trọng để đảm bảo "sự ổn định cho nước Pháp". Bộ trưởng Giáo dục sắp mãn nhiệm Élisabeth Borne nhận xét, ông Lecornu có thể "xây dựng sự thỏa hiệp cho nước Pháp".

Trong khi đó, Chủ tịch đảng Tập hợp quốc gia cực hữu Jordan Bardella cho rằng, việc tái bổ nhiệm ông Lecornu là quyết định tệ hại và "sự sỉ nhục" với nước Pháp. Ông Bardella tuyên bố, đảng Tập hợp quốc gia sẽ ủng hộ một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông Lecornu trong thời gian sớm nhất.

Ông Lecornu, 39 tuổi, từng là Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và được biết tới với những đóng góp trong việc tăng chi tiêu quân sự của nước này. Tháng trước, ông đã trở thành thủ tướng thứ 3 của Pháp chỉ trong vòng một năm, khi đất nước chao đảo vì cuộc khủng hoảng chính trị này đến cuộc khủng hoảng chính trị khác kể từ khi Tổng thống Macron đánh cược vào cuộc bầu cử sớm không có hồi kết vào năm ngoái.