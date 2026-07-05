Theo báo Izvestia, Thủ tướng Slovakia Fico ngày 4/7 đã nêu ra điều kiện tiên quyết để Ukraine có thể trở thành một thành viên của EU, đồng thời cảnh báo về những trở ngại mà Kiev có thể gặp phải trong quá trình này.

"Không ai ủng hộ một quốc gia đang xung đột gia nhập EU. Việc đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài là điều kiện tiên quyết để Ukraine hội nhập đầy đủ vào cộng đồng EU", ông Fico cho biết.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TASS

Cũng theo Thủ tướng Slovakia, chính các nước thành viên EU đang cung cấp viện trợ quân sự nhiều nhất cho Kiev sẽ là những bên phản đối mạnh nhất việc kết nạp Ukraine. "Đây là một nghịch lý. Những quốc gia ủng hộ Kiev nhiều nhất sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong việc gia nhập EU của Ukraine vì họ lo ngại ngân sách của liên minh sẽ bị ảnh hưởng", ông Fico nói.

Ngoài ra, Thủ tướng Fico cho rằng Ukraine không nên được ưu tiên hơn các quốc gia vùng Balkan trong tiến trình gia nhập EU. "Các nước vùng Balkan đã chờ đợi nhiều năm để gia nhập EU và có sự chuẩn bị tốt hơn cho quá trình này", nhà lãnh đạo Slovakia lập luận.

Trước đó, phía Hungary cũng phản đối việc đẩy nhanh quá trình kết nạp Ukraine vào EU. Theo giới chức Budapest, Ukraine phải đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn và quy định của EU, thay vì được hưởng bất kỳ hình thức ưu tiên đặc biệt nào trong quá trình gia nhập.