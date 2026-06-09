Chiều 9/6, sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Timor Leste về những thành tựu quan trọng, đặc biệt đã chính thức trở thành thành viên của đại gia đình ASEAN. Đây là dấu mốc quan trọng góp phần củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm và sức sống của ASEAN.

Thủ tướng tin tưởng với quyết tâm hội nhập mạnh mẽ, Timor Leste sẽ sớm tham gia đầy đủ và hiệu quả vào các cơ chế hợp tác của ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Timor Leste tại lễ đón

Thủ tướng Timor Leste cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ, đồng hành cùng Timor Leste trong suốt quá trình xin gia nhập ASEAN. Việt Nam không chỉ là người bạn tin cậy mà còn là đối tác phát triển hiệu quả và chặt chẽ của Timor Leste.

Hai Thủ tướng cho rằng, Việt Nam và Timor Leste hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để mở rộng hơn nữa hợp tác. Hai nước sẽ củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các thỏa thuận, văn kiện đã ký kết, trong đó có Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế và kỹ thuật.

Hai nước hướng tới mục tiêu đưa quan hệ lên tầm cao mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Hai Thủ tướng hoan nghênh việc ký các văn kiện hợp tác về miễn thị thực, hợp tác giáo dục và thông tin truyền thông nhân chuyến thăm, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai lãnh đạo nhất trí cần khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh bổ sung lẫn nhau; sớm phê chuẩn và triển khai hiệu quả hiệp định thương mại song phương; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gạo, nông sản, thủy sản, dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng thiết yếu, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng, nông nghiệp và dịch vụ.

Thủ tướng Timor Leste đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh cho thị trường Timor Leste, nhất là gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực. Ông đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Viettel với thương hiệu Telemor, đã đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng số và kết nối tại Timor Leste.

Hai bên đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác: Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học và Văn hóa Timor Leste; Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục Timor-Leste; Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông hai nước, Bản ghi nhớ hợp tác giữa TTXVN và Hãng thông tấn TATOLI

Timor Leste mong muốn tiếp tục đón doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nghiên cứu thiết lập cơ chế song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thể thao, kết nối giao thông và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, nghề cá bền vững, hợp tác về nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và cử chuyên gia hỗ trợ Timor Leste trong các lĩnh vực phù hợp.

Việt Nam là hình mẫu về sự vươn lên mạnh mẽ

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đón tiếp Thủ tướng Xanana Gusmão, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Timor Leste.

Thủ tướng Xanana Gusmão nêu rõ, Timor Leste coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ Timor Leste trong tiến trình gia nhập ASEAN; mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế.

Ông ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam - là hình mẫu về sự vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh, tự cường và bền vững, bày tỏ mong muốn học hỏi Việt Nam về tư duy đổi mới và phát triển, cũng như trong hoàn thiện mô hình và thể chế, phát huy nội lực để xây dựng và phát triển nền kinh tế tự cường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão

Hai lãnh đạo hoan nghênh việc hai nước ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Timor Leste tiếp tục phát triển tích cực trong hơn hai thập kỷ qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002.

Kim ngạch thương mại duy trì đà tăng trưởng, đạt 18,7 triệu USD năm 2025, hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng, văn hóa, du lịch.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Timor Leste cùng đại biểu hai nước

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế.

Thủ tướng Timor Leste đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng và khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương; đề nghị tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi giữa cơ quan lập pháp của hai nước.

Ông mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế.