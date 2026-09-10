Sáng 10/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về 4 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, cuộc họp nằm trong chương trình làm việc của Thủ tướng với các bộ, cơ quan nhằm cho ý kiến về những định hướng lớn trong xây dựng, hoàn thiện một số luật quan trọng chuẩn bị báo cáo Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào cuối năm.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đây đều là những luật tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh, phân bổ và sử dụng nguồn lực, hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng cho biết đây không phải là việc sửa đổi kỹ thuật, sửa đổi từng vấn đề lẻ mà phải giải quyết được những vấn đề lớn, căn cơ, những điểm nghẽn đang cản trở huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển. Ảnh: VGP

Các dự thảo, nội dung được đề xuất cần xử lý tận gốc những điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn và kiến tạo phát triển, giải phóng, huy động các nguồn lực bảo đảm hiệu quả; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu thủ tục, tầng nấc trung gian, cơ chế "xin - cho". Các điều khoản, nội dung luật phải rõ ràng, minh bạch để thống nhất về cách hiểu và thực hiện.

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, với dự án Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Thủ tướng yêu cầu quy định rõ ràng, rành mạch về ngân sách nhà nước, trong đó có ngân sách Trung ương và địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên, đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương. Ông cho rằng cần phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát; quy trình công khai minh bạch, cắt giảm, rút gọn thủ tục không cần thiết, ứng dụng công nghệ...

Với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng nhất trí cao với quan điểm đổi mới căn bản tư duy từ "hỗ trợ" sang tư duy "phát triển"; các chính sách phải khả thi hơn, đi vào cuộc sống.

Theo Thủ tướng, cần khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, phát triển "doanh nghiệp một người" với cơ chế cụ thể. Nêu quan điểm đối với vấn đề gia nhập và chấm dứt kinh doanh, ông cho rằng cần có thủ tục đăng ký doanh nghiệp đơn giản nhất có thể; đơn giản, rút gọn quy trình giải thể, thủ tục phá sản cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tránh tình trạng doanh nghiệp "gia nhập thị trường đã khó, chấm dứt hoạt động, rời khỏi thị trường còn khó hơn".

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu có đột phá rất mạnh về phương pháp kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; cụ thể hóa một số cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, mở rộng thị trường, tham gia các chuỗi giá trị, tham gia các dự án đầu tư công…

Nghiên cứu phương án đổi mới cách tính thuế, thu thuế và hoàn thuế VAT

Với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, cũng theo Cổng TTĐT Chính phủ, Thủ tướng nêu rõ tinh thần là cơ chế chính sách phải đối xử công bằng, áp dụng đồng bộ với doanh nghiệp trong và ngoài nước; thu hút dự án chất lượng, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia liên doanh, hợp tác; đơn giản hóa quy trình, thủ tục…

Ông cũng lưu ý đánh giá khách quan, đúng bản chất về tỷ lệ tham gia hiện nay của doanh nghiệp trong nước trong kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi, thực chất các đối tượng chịu tác động, kèm theo giải thích chính sách để người dân, doanh nghiệp hiểu đúng, không để có cách hiểu khác nhau. Ảnh: VGP

Về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thủ tướng cho rằng cần cải cách mạnh mẽ, thực chất, tập trung quản lý chất lượng và kết quả, sản phẩm đầu ra trong công tác đấu thầu. Luật cần tiếp tục tăng cường trao quyền và nâng cao trách nhiệm cho chủ đầu tư, làm rõ quy định giao thẩm quyền, trách nhiệm cho chủ đầu tư quyết định các trường hợp đấu thầu, chỉ định thầu gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, hậu kiểm. Quy trình phải công khai, minh bạch và giải quyết được vấn đề trên thực tế.

Về một số nội dung khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát kỹ các vấn đề tài chính đất đai trong sửa đổi các luật thuế, đồng thời nghiên cứu phương án đổi mới, hiện đại hóa công tác tính thuế, thu thuế và hoàn thuế VAT...