Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhằm nhanh chóng khắc phục các bất cập, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ưu tiên đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm chất lượng, phục vụ hoạt động, vận hành của Trung tâm phục vụ hành chính công. Trong đó, các lỗi trên hệ thống thông tin do các bộ, ngành quản lý cần được nhanh chóng khắc phục.

Đồng thời, hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện. Các bộ, ngành cần có hướng dẫn thống nhất những vấn đề vướng mắc phát sinh, khắc phục ngay tình trạng thiếu quy định pháp luật hoặc quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chưa rõ.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Bộ, ngành phối hợp với địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp. UBND các cấp khẩn trương ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình mới; bảo đảm rõ người, rõ việc, không chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ.

Bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường cử các tổ công tác xuống địa phương để nắm tình hình vận hành chính quyền các cấp, nhất là cấp xã; khẩn trương triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp thông qua nhiều hình thức nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, quản lý hành chính, kỹ năng ứng dụng công nghệ, thông tin; ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức biên chế trong các ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật (nếu có) làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức...

Với các tỉnh, thành mới được sắp xếp trên cơ sở các đơn vị hành chính cũ thì cần tính toán cơ chế hỗ trợ, điều hòa nguồn lực hợp lý; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách, tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí; khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch của các tỉnh, thành phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Việc điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện chặt chẽ theo quy định nhưng không được chậm trễ, làm gián đoạn các chương trình, kế hoạch phát triển đang được triển khai trên địa bàn; hoàn thành trước ngày 31/12.

Xử lý vướng mắc về bố trí đội ngũ công chức giáo dục cấp xã

Văn phòng Chính phủ cũng vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp về tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp của ngành giáo dục, trong đó đáng chú ý là vướng mắc về bố trí đội ngũ công chức giáo dục tại cấp xã.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản, hướng dẫn. Trong đó quy định rõ trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp để vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp được kịp thời, hiệu quả; tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát thực tế để hỗ trợ địa phương thực hiện mô hình; tổng hợp tình hình, thống kê số liệu và đề xuất giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp thống kê chính xác đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội tại cấp xã; đánh giá sát tình hình, tìm hiểu rõ khó khăn để giải quyết, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ GD-ĐT cũng cần chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện bảo đảm hệ thống thông suốt, liên thông, đồng bộ.

UBND các tỉnh, thành chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã để bảo đảm thực hiện quản lý Nhà nước được thông suốt, hiệu quả...