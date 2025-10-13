Trước những thông tin trên, ông Trần Quốc Tuấn, Trưởng đại diện phía Nam Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES), tác giả cuốn sách khẳng định với PV VietNamNet, đây là thông tin chưa chính xác, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của tác giả cũng như Viện.

CTCP Sách Thái Hà (Thái Hà Books) - đơn vị liên kết xuất bản sách “Chiến thuật Marketing bất động sản” - cho biết đã phát hành 2 phiên bản. Phiên bản bìa cứng, hộp cứng giấy mỹ thuật ép nhũ giá 900.000 đồng/cuốn và phiên bản bìa, hộp gỗ cao cấp giá 6,8 triệu đồng/cuốn.

Về mức giá 68 triệu đồng/cuốn, ông Tuấn cho biết đây không phải giá bán của riêng cuốn sách, dự kiến ban đầu còn bao gồm cả phụ kiện đính kèm, như hộp gỗ dát vàng, bookmark, túi và một giờ tư vấn trực tiếp một kèm một (1:1) của tác giả.

Cuốn sách “Chiến thuật Marketing bất động sản”. Ảnh: R.T

Về việc chào mời doanh nghiệp mua sách, ông Tuấn cũng khẳng định là không chính xác và không có cơ sở. Theo tác giả, sách thuộc sở hữu của Viện VIRES, chứ không phải một cá nhân.

“Ngoài những ấn bản để tặng cho khách mời và đối tác, thì toàn bộ ấn bản còn lại đã được Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin đặt mua để đưa vào làm tài liệu tham khảo cho học viên khóa học Mini MBA bất động sản và những chương trình đào tạo cấp cao khác. Do đó, thông tin cho rằng tác giả chào mời doanh nghiệp mua sách là không chính xác”, ông Tuấn nói.

Về thông tin cuốn sách dự định bán giá 1 tỷ, ông Tuấn giải thích, đây là ý tưởng ban đầu cho phiên bản "The Dragon", chỉ có 10 ấn bản. Với mức giá này, bên mua được tặng kèm một gói tư vấn chiến lược cho một dự án mà công ty đang triển khai.

Tuy nhiên, phía Thái Hà Books cho biết, việc ghi giá bán 1 tỷ đồng chưa phù hợp với thông lệ thị trường xuất bản tại Việt Nam, nên ý tưởng này không được triển khai thực tế.

Với giá bán cao hơn bình thường, ông Tuấn nói rằng đây là những ấn bản đặc biệt số lượng giới hạn và không tái bản, ngoài giá trị tri thức còn mang giá trị sưu tầm đối với giới doanh nhân bất động sản.

“Điều quan trọng hơn với doanh nghiệp là giá trị ứng dụng. Một quyển sách dù rẻ nhưng không giúp cải thiện hiệu quả thì cũng không đáng mua; còn nếu một quyển sách giá cao có thể thay đổi tư duy, nâng cao năng lực thì giá không phải là vấn đề”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 10/10, sách “Chiến thuật Marketing bất động sản” được chính thức ra mắt. Ấn phẩm được kỳ vọng là một cẩm nang thiết thực, cung cấp giải pháp marketing hiện đại, giúp doanh nghiệp bất động sản tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.