Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an thông qua biên bản bàn giao công tác giữa Thượng tướng Trần Quốc Tỏ với Thượng tướng Lê Quốc Hùng; biên bản bàn giao công tác giữa Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và Trung tướng Đặng Hồng Đức.

Trước sự chứng kiến của các đại biểu, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Trung tướng Đặng Hồng Đức đã ký biên bản bàn giao công tác. Ảnh: BCA

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ biểu dương, đánh giá cao Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng Công an các đơn vị chuẩn bị tốt nội dung bàn giao.

Ông Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, các nội dung công tác thời gian qua ông phụ trách bao gồm: Công tác Đảng, chính trị, đào tạo, thanh tra, kiểm tra trong CAND luôn bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, không có khó khăn, vướng mắc, đến thời điểm này nhiệm vụ của các đơn vị đều được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng.

Trong khi đó, Thượng tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp quan trọng của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trong các lĩnh vực công tác thời gian qua.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cũng chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhân dân và ngành giao phó. Ông mong muốn bằng trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, có những ý kiến đóng góp tâm huyết để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới...

Trước đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ngày 2/3 tổ chức lễ thông báo kết luận của Bộ Chính trị và công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị và Thủ tướng đồng ý Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15 thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1/3, tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.