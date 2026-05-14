Theo tờ The Hill, Thượng viện Mỹ ngày 13/5 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nhiệm kỳ chủ tịch của ông Powell sẽ chính thức kết thúc vào ngày 15/5 tới.

"Kết quả bỏ phiếu là 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Chỉ có một thượng nghị sĩ Dân chủ là John Fetterman của bang Pennsylvania bỏ phiếu cùng phe đa số Cộng hòa. Đây là cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái nhất trong lịch sử đối với một ứng viên chủ tịch Fed, cho thấy sự bất an của đảng Dân chủ trước cuộc đối đầu giữa Tổng thống Donald Trump với Fed, trong khi đảng Cộng hòa nhìn chung hoan nghênh vai trò lãnh đạo của ông Warsh", tờ The Hill nhận xét.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Fed. Ảnh: NYT

Chủ tịch mới của Fed sẽ nhậm chức trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng mới nhất cho thấy lạm phát của Mỹ trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua, bên cạnh đó là những áp lực về việc phải nhanh chóng cắt giảm lãi suất.

Ông Wash, 55 tuổi đã làm việc tại Fed dưới thời các cựu Tổng thống George W. Bush và Barack Obama. Ông là người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng phương án của Fed trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đồng thời từng giữ chức trợ lý đặc biệt của cựu Tổng thống Bush về chính sách kinh tế.

Trong các phiên điều trần trước đó, nhiều nghị sĩ Dân chủ đặt câu hỏi liệu ông Warsh có đủ độc lập để chống lại sức ép từ Tổng thống Trump hay không. Đáp lại, ông Warsh cam kết trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ rằng mình sẽ "rất nghiêm túc" với trách nhiệm giữ gìn vai trò độc lập của Fed.

Chủ tịch mới của Fed cũng bác bỏ những đồn đoán cho rằng ông từng đạt thỏa thuận riêng với Tổng thống Trump về việc cắt giảm lãi suất để đổi lấy sự đề cử. "Tôi không có bất kỳ thỏa thuận nào", ông Warsh khẳng định.