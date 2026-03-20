Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Trump ngày 19/3 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takaichi tại Nhà Trắng, trong bối cảnh tình hình xung đột Iran vẫn đang leo thang.

Trong cuộc hội đàm, ông Trump đánh giá quan hệ Washington - Tokyo đang ở mức tốt, đồng thời bày tỏ sự hài lòng về lập trường của Nhật Bản đối với lời kêu gọi tăng cường vai trò tại eo biển Hormuz.

"Chúng tôi đang nhận được sự ủng hộ và vẫn duy trì quan hệ rất tốt với Nhật Bản trên mọi phương diện. Dựa trên những tuyên bố mà chúng tôi nhận được gần đây, tôi tin Nhật Bản đang tích cực vào cuộc. Họ đã đề nghị hỗ trợ, không giống như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)", ông Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: NYT

Khi được hỏi vì sao Mỹ không thông báo trước cho Nhật Bản về kế hoạch tấn công Iran, Tổng thống Trump giải thích đó là vì yếu tố bất ngờ. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington "không cần sự hỗ trợ từ Nhật Bản hay bất kỳ ai, nhưng việc bày tỏ thái độ tích cực là điều nên làm".

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Takaichi đã lên án việc Iran tấn công các quốc gia Vùng Vịnh và phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời bày tỏ quan ngại về những tác động tiêu cực của cuộc xung đột Trung Đông với kinh tế toàn cầu.

"Nền kinh tế toàn cầu đang phải hứng chịu những cú sốc lớn vì cuộc xung đột Iran. Nhưng ngay cả trong bối cảnh này, tôi vẫn tin chỉ có Tổng thống Trump mới có thể đem lại hòa bình cho thế giới", bà Takaichi nói.

Bà Takaichi nhấn mạnh Nhật Bản đã trao đổi với Mỹ về những gì nước này có thể và không thể hỗ trợ tại eo biển Hormuz theo quy định pháp luật, nhưng không nêu cụ thể.