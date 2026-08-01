Hiện trường tiêm kích F-35B bốc cháy sau khi gặp nạn. Video: CNN

Theo hãng tin CNN, chiếc F-35B Lightning II một chỗ ngồi thuộc phi đội không quân thủy quân Lục chiến số 11 của Mỹ đã rơi ở khu vực gần đầu đường băng vào khoảng 10h sáng ngày 31/7.

Theo thông báo của đơn vị, phi công đã kịp bung ghế phóng và thoát hiểm, sau đó được đưa tới một cơ sở y tế địa phương trong tình trạng ổn định để kiểm tra và điều trị các chấn thương không đe dọa đến tính mạng.

Lực lượng cứu hỏa tại sân bay đã phun bọt chữa cháy lên phần xác máy bay và nỗ lực dập tắt đám cháy cỏ bùng phát xung quanh hiện trường tai nạn.

Trong đoạn ghi âm từ hệ thống LiveATC.net, tháp kiểm soát không lưu tại Miramar thông báo cho lực lượng cứu hỏa: "F-35 gặp nạn khi đang tiếp cận giai đoạn hạ cánh cuối. Có vẻ như dù đã bung... và phi công đã phóng ghế thoát hiểm."

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Theo quy trình tại Mỹ, các vụ rơi máy bay quân sự thường do quân đội điều tra, trong khi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB) sẽ điều tra các vụ tai nạn hàng không dân sự.

F-35B Lightning II được nhà sản xuất mô tả là "tiêm kích tiên tiến nhất thế giới". Đây là máy bay chiến đấu tàng hình có khả năng hạ cánh như máy bay thông thường hoặc cất/hạ cánh thẳng đứng như trực thăng.

Chiếc tiêm kích dài khoảng 15,2 m, hiện được thủy quân lục chiến Mỹ, không quân Hoàng gia Anh và không quân Italia vận hành. Theo nhà sản xuất, mỗi chiếc F-35B có giá khoảng 102 triệu USD.

Căn cứ Không quân thủy quân lục chiến Miramar tại thành phố San Diego là nơi đồn trú của khoảng 15.000 quân nhân thuộc các quân chủng khác nhau của quân đội Mỹ.