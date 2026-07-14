Bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ là màn so tài của hai tập thể được tổ chức tốt nhất World Cup 2026 – cũng là ứng viên số 1 và 2 cho chức vô địch.

Trận đấu trên sân AT&T (2h ngày 15/7) còn là cuộc chiến giữa những cá nhân xuất sắc bậc nhất ở từng vị trí. Chỉ cần 1 trong 5 cặp đấu dưới đây nghiêng về một phía, cục diện cuộc đua tranh vé chung kết World Cup 2026 hoàn toàn có thể thay đổi.

Mbappe có phong độ rất cao, nhất là giai đoạn knock-out. Ảnh: FFF

Kylian Mbappe vs Pau Cubarsi

Đây là màn đối đầu thu hút nhiều sự chú ý nhất. Mbappe bước vào bán kết với 8 bàn thắng, là chân sút số 1 của Pháp và ứng viên hàng đầu cho Chiếc giày vàng World Cup 2026.

Trong khi đó, Pau Cubarsi mới 19 tuổi nhưng đã được xem là trung vệ chơi ổn định nhất giải đấu. Dù vậy, sai lầm duy nhất của anh dẫn đến bàn thua trước Bỉ.

Ở cấp độ cá nhân, họ không lạ gì nhau, với các trận Siêu kinh điển. Thống kê nghiêng hẳn về Mbappe: 6 bàn sau 6 trận gặp Barcelona từ ngày gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, World Cup là một câu chuyện khác.

Aurelien Tchouameni vs Dani Olmo

Sự trở lại của Aurelien Tchouameni sau chấn thương mang ý nghĩa rất lớn với Didier Deschamps. Không chỉ mạnh ở khả năng đánh chặn, tiền vệ Real Madrid còn giúp Pháp cân bằng giữa phòng ngự và triển khai bóng.

Đối diện anh là Dani Olmo, “số 10” rất đặc biệt của Luis de la Fuente. Anh không phải mẫu nhạc trưởng đứng yên giữa các tuyến, mà liên tục di chuyển, đổi vị trí với Rodri, Pedri (hoặc Fabian Ruiz), Lamine Yamal hay Alex Baena.

Dani Olmo có vai trò đặc biệt với “La Roja”. Ảnh: SeFubol

Nếu Tchouameni khóa được Olmo, Tây Ban Nha sẽ mất đi mắt xích quan trọng trong những pha chuyển đổi trạng thái. Giống như Mbappe và Cubarsi, đây cũng là cuộc chạm trán giữa hai người quen tại La Liga, thông qua “El Clasico”.

Michael Olise vs Rodri

Ít cuộc đối đầu nào mang tính chiến thuật rõ ràng như Olise và Rodri, không chỉ trong phạm vi bán kết giữa Pháp gặp Tây Ban Nha.

Olise là nguồn cảm hứng lớn nhất trong cách tấn công của Pháp. Anh thường xuyên lùi xuống nhận bóng, xoay người rồi tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội cho Mbappe, Dembele hoặc Barcola. 5 pha kiến tạo của cầu thủ Bayern Munich phản ánh chính xác vai trò ấy.

Trong khi đó, Rodri là chiếc đồng hồ của Tây Ban Nha. Tiền vệ Man City không cần rê bóng hay tạo đột biến liên tục, nhưng mọi nhịp lên bóng của “La Roja” đều đi qua chân anh.

Ai kiểm soát tốt khu trung tuyến giữa Olise và Rodri nhiều khả năng sẽ giúp đội nhà chiếm lĩnh thế trận.

Lucas Digne vs Lamine Yamal

Nếu phải chỉ ra khu vực nóng nhất trên sân, đó chắc chắn là cánh phải của Tây Ban Nha.

Deschamps nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào Lucas Digne thay vì Theo Hernandez. Lý do khá rõ ràng: cựu binh Aston Villa phòng ngự chắc chắn hơn, ít bỏ vị trí và giàu kinh nghiệm trong các trận cầu lớn.

Yamal là điểm nóng trận bán kết ở Dallas. Ảnh: SeFutol

Trước một cầu thủ luôn tạo ra khác biệt như Lamine Yamal, sự an toàn được ưu tiên hơn khả năng dâng cao.

Yamal vẫn là trung tâm trong mọi đợt tấn công của Tây Ban Nha. Ngoài những pha xuống biên, cầu thủ 19 tuổi liên tục bó vào trong để phối hợp rồi tung các đường chuyền “độc” về 1/3 cuối sân – như pha khởi xướng bàn 1-0 trước Bỉ.

Nếu Digne ngăn được Yamal trong các tình huống một đối một – nhiệm vụ cực kỳ khó khăn – Pháp sẽ cắt được mũi nhọn nguy hiểm nhất của đối thủ.

Ousmane Dembele vs Marc Cucurella

World Cup 2026 có lẽ là giải đấu quốc tế hay nhất trong sự nghiệp Dembele. Sau hai mùa liên tiếp cùng PSG chinh phục Champions League, anh mang phong độ ấy lên “Les Bleus”, trở thành đối tác hoàn hảo của Mbappe và Olise.

Bên kia chiến tuyến là Cucurella, một trong những hậu vệ trái ổn định nhất giải. Anh không chỉ phòng ngự quyết liệt mà còn đọc tình huống rất tốt trước các cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật, đồng thời hiệu quả khi tấn công.

Cuộc đấu này sẽ không chỉ diễn ra giữa hai người. Jules Kounde thường xuyên dâng lên hỗ trợ Dembele.

Ngược lại, Alex Baena cũng là đối tác ăn ý với Cucurella. Đây có thể là hành lang chứng kiến nhiều pha tranh chấp quyết liệt nhất trận bán kết.