Sáng nay, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh dự hội nghị tiếp xúc cử tri phường Võ Cường sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Cử tri mong muốn Nhà nước, các cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh Bắc Ninh quan tâm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách bảo đảm tiền lương cho cán bộ cấp xã, phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc lớn hơn.

Cử tri đề nghị bố trí kinh phí đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa công cộng trên địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp…

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn cho các trường THCS trên địa bàn về vấn đề biên chế giáo viên.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: VGP

Giải đáp kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh vấn đề về biên chế giáo viên thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, nguyên tắc thực hiện là "có học sinh thì phải có giáo viên".

Đối với vấn đề tiền lương của cán bộ, công chức xã, hiện các cơ chế, chính sách đang được tích cực bổ sung, hoàn thiện và trong khi chưa có bảng lương mới, năm 2026, Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tăng lương cơ bản.

Đối với vấn đề biên chế cán bộ xã, Phó Thủ tướng cho biết, trên tổng biên chế được giao, các cơ quan chức năng của địa phương phải lựa chọn được cán bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra.

Đối với vấn đề phát triển kinh tế đêm, đây là xu thế tất yếu, về chính sách Nhà nước khuyến khích nhưng phải có sự quản lý tốt về công tác an ninh trật tự. Kinh tế đêm phải là kinh tế lành mạnh, không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân khi về đêm.

Về tình trạng chậm trả hồ sơ đất đai theo phản ánh của cử tri, Phó Thủ tướng lưu ý địa phương phải khắc phục hạn chế này, bảo đảm không có tiêu cực, hạch sách, nhũng nhiễu trong vấn đề xử lý thủ tục hành chính, lấy việc phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp lên trên hết, trước hết…

Phó Thủ tướng nêu rõ, nhiều mục tiêu của nhiệm kỳ đã được hoàn thành, trong đó tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tăng trưởng dương trong bối cảnh khó khăn.

Hạ tầng được đầu tư bài bản, hoàn thành mục tiêu xây dựng 3.000km đường cao tốc, hệ thống đường ven biển, cảng hàng không, cảng biển, cơ sở hạ tầng trọng yếu được tập trung đầu tư xây dựng.

Trong nhiệm kỳ, nước ta đã phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, giảm thiểu người chết do dịch bệnh gây ra; công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai đồng bộ, bài bản, hiệu quả.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng chia sẻ, nước ta đã hoàn thành chủ trương sắp xếp lại giang sơn, tạo ra không gian phát triển mới, tiết kiệm được nguồn thu để tăng chi cho an sinh xã hội. Cuộc cách mạng này là bước đi cần thiết, phải làm bài bản, quyết liệt để chuẩn bị cho kỷ nguyên bứt phá, vươn mình.