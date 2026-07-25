"Ở quê tôi, người mang tên Bách không nhiều. Suốt những năm học phổ thông, cả trường chỉ có tôi tên Bách. Mãi đến năm lớp 11, tôi mới biết mình trùng tên với GS Tôn Thất Bách. Càng hãnh diện khi người trùng tên với tôi một nhà khoa học chân chính, một bác sĩ hết lòng vì người bệnh và một trí thức sống vì lợi ích của nhân dân" - Đó là những dòng chia sẻ của bác sĩ Trần Xuân Bách - đang công tác tại Hà Nội, là bác sĩ nội trú khóa 27 của Trường Đại học Y Hà Nội khi nhớ lại kỷ niệm đặc biệt cách đây 3 thập kỷ.

Cuối tháng 3/1996, bác sĩ Trần Xuân Bách khi ấy đang học lớp 12 và đứng trước lựa chọn quan trọng nhất của tuổi 18. Sau nhiều đắn đo giữa nghề giáo và nghề y, nam sinh quê Phú Thọ quyết định theo đuổi ngành y. Nhưng một câu hỏi khác lại xuất hiện là nên thi vào trường Đại học Y Hà Nội hay đại học y khác.

"Không biết hỏi ai để có lời khuyên, một đêm đang ôn thi, tôi nảy ra ý nghĩ: Tại sao không hỏi chính người mà mình muốn noi theo?", bác sĩ Trần Xuân Bách nhớ lại.

Lá thư từ 30 năm trước được bác sĩ Trần Xuân Bách lưu lại. Ảnh: BSCC.

Đêm hôm đó, nam sinh Trần Xuân Bách đã viết thư gửi GS.TSKH Tôn Thất Bách.

Trong thư, cậu đặt ra bốn câu hỏi rất thực tế: Cơ hội học tập nâng cao sau đại học; khả năng du học nước ngoài; cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp và liệu Đại học Y Hà Nội có phải là trường đào tạo y khoa tốt nhất cả nước hay không.

Viết xong, nam sinh gửi thư đi nhưng không dám kỳ vọng sẽ nhận được hồi âm. Đến một ngày, cậu đã nhận được lá thư hồi âm gửi từ Hà Nội. GS Tôn Thất Bách đã trả lời từng câu hỏi với những phân tích rõ ràng, chân thành.

"Sau khi đọc xong, tôi biết nơi mình phải thuộc về, đó là Đại học Y Hà Nội" - bác sĩ Trần Xuân Bách nhớ lại.

Lá thư trở thành nguồn động lực để lúc đó cậu học trò lớp 12 quyết tâm thi đỗ ngôi trường mơ ước, rồi tiếp tục theo đuổi con đường đào tạo bác sĩ nội trú.

Ngay từ năm nhất đại học, chàng sinh viên chủ động tìm gặp, học hỏi phương pháp học tập và làm việc của các anh chị bác sĩ nội trú. Từ những buổi học lâm sàng đến những ca trực đêm ở bệnh viện, cậu luôn tranh thủ quan sát, học hỏi với ước mơ một ngày cũng sẽ trở thành người thầy thuốc giỏi chuyên môn, vững vàng.

"Tôi không có cơ hội được thầy Tôn Thất Bách trực tiếp hướng dẫn nghề nghiệp. Nhưng tôi may mắn vì thầy đã dành thời gian trả lời những băn khoăn của một cậu học trò chưa từng gặp mặt" - bác sĩ Trần Xuân Bách chia sẻ.

Theo vị bác sĩ, chính lá thư ấy đã giúp ông xác định rõ con đường phía trước, nuôi dưỡng quyết tâm theo đuổi nghề y và tiếp thêm động lực mỗi khi gặp khó khăn.

Ba mươi năm đã trôi qua, bức thư vẫn được bác sĩ Trần Xuân Bách gìn giữ như một kỷ vật quý giá: "Mỗi lần mở sổ lưu niệm gặp lại bức thư này tôi đều đọc chậm. Trong lòng lúc nào cũng một cảm xúc biết ơn Thầy".

Đồng thời, bác sĩ Trần Xuân Bách luôn học tập gương thầy mỗi khi có một người em nào đó hỏi mình về vấn đề đang vướng mắc.

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