Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (3/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15 Koto) vẫn ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới, cập nhật sáng 3/12. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 19h cùng ngày, tâm vùng áp thấp trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Cũng trong sáng nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ đêm nay, trời rét; vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ dự báo ở Bắc Bộ thấp nhất 15-18 độ; vùng núi 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ; Bắc Trung Bộ 16-18 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội có mưa trong ngày 3/12; từ đêm trời rét, thấp nhất 15-18 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 2-4/12, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Cụ thể, đêm qua và sáng nay, ở TP Huế, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/12 đến 8h sáng nay có nơi trên 60mm như: trạm Tam Trà (TP Đà Nẵng) 70.6mm, trạm Đắk Gằn (Lâm Đồng) 81.4mm,…

Dự báo, ngày và đêm nay, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngày và đêm mai (4/12), khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Từ ngày 5/12, mưa lớn ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, với lượng mưa trên có khả năng không xảy ra lụt, nhưng cần đề phòng sạt lở ở các khu vực đang có vết nứt ở các quả đồi sau lụt lớn tháng 11. Đồng thời, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.