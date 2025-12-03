Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (3/12), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 15 Koto) đã di chuyển vào vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15) sắp chỉ còn là vùng áp thấp ở vùng ven biển Đắk Lắk - Khánh Hòa. Nguồn: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 19h cùng ngày, tâm vùng áp thấp trên vùng ven biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa, với cường độ dưới cấp 6.

Bão Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía Đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông đêm 25/11, trở thành cơn bão số 15 ở vùng biển này.

Sau gần 6 ngày di chuyển từ nhanh đến chậm, rồi hầu như ít dịch chuyển, bão số 15 Koto suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào trưa 1/12. Tiếp đó, sau hơn 2 ngày quanh quẩn ở khu vực giữa Biển Đông, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào vùng ven biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 2-5/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có giông.

Đồng thời, vùng biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.