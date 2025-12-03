Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng và sáng 3/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Trung Bộ.

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ, ở vùng núi Bắc Bộ từ 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Miền Bắc đón không khí lạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 3/12, có mưa và mưa nhỏ rải rác; mức nhiệt giảm 3-4 độ so với hôm qua, cao nhất 24 độ; từ đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên từ đêm 2-5/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 2-3/12, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 3-4/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Từ đêm 4/12, mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều 3/12 có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Dự báo thời tiết ngày 3/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, gần sáng và sáng gió mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.