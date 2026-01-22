Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 6-9 độ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, hôm nay (22/1), không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng 22/1, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại; rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng ngày mai (23/1); khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ, riêng vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế 14-17 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi; từ ngày 22-23/1 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ. Từ 24-25/1, không khí lạnh ổn định và suy yếu dần, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa; trưa và chiều có lúc giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ tăng dần, mức cao nhất ngày 25/1 phổ biến 20-22 độ.

Cũng do ảnh hưởng không khí lạnh, từ 22-23/1, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ 24/1, thời tiết ổn định, mưa giảm dần.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 22-25/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần chủ động phòng chống rét đậm, rét hại; che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; đề phòng thiệt hại do băng giá, sương muối; cảnh giác nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại nơi mưa lớn cục bộ; ngư dân hạn chế ra khơi, theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh và sóng lớn trên biển.

Dự báo thời tiết ngày 22/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trời lạnh, phía Bắc trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Bắc có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.