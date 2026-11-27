Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2027 tổ chức hai đợt vào ngày 28/3 và 23/5, giữ ổn định cấu trúc bài thi, tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố.

Kỳ thi riêng xét tuyển đại học lớn nhất phía Nam diễn ra trước thi tốt nghiệp

Chiều 27/11, ĐH Quốc gia TPHCM cho hay kỳ thi đánh giá năng lực năm 2027 (V-ACT) được tổ chức 2 đợt. Thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 từ ngày 22/1 đến 12/2/2027. Kỳ thi diễn ra ngày 28/3, dự kiến công bố kết quả ngày 10/4.

Đợt 2 nhận đăng ký từ ngày 12/4 đến 22/4. Thí sinh làm bài ngày 23/5 và dự kiến nhận kết quả vào ngày 5/6. Cả hai đợt đều diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT để thí sinh sử dụng kết quả xét tuyển đại học.

V-ACT dự kiến tiếp tục được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Địa điểm, cụm thi cụ thể sẽ được xác định căn cứ vào số lượng, phân bố thí sinh và năng lực của các đơn vị phối hợp.

ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến giữ ổn định cấu trúc bài thi và hình thức trắc nghiệm khách quan trên giấy nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, đồng thời giúp so sánh, phân tích kết quả qua các năm.

Gần 194.000 thí sinh dự thi năm 2026

Năm 2026, V-ACT tổ chức hai đợt vào ngày 5/4 và 24/5 tại 15 tỉnh, thành phố. Báo cáo tổng kết ghi nhận 308.877 lượt đăng ký ở cả hai đợt, tăng 38,4% so với năm 2025. Có 197.107 thí sinh đăng ký, đến từ 2.245 trường THPT thuộc 34 tỉnh, thành phố; tổng cộng 193.802 thí sinh dự thi tính theo số người, không tính trùng thí sinh thi hai lần.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực. Ảnh: Huế Nguyễn

Tỷ lệ dự thi trên số lượt đăng ký ở mỗi đợt đều xấp xỉ 98,3%. Đợt 1 có 135.756 lượt đăng ký, 133.488 lượt dự thi; đợt 2 có 173.121 lượt đăng ký, 170.125 lượt dự thi. Trong số thí sinh dự thi đợt 2, có 109.799 em đã tham dự đợt 1, chiếm 64,5%.

Quy mô kỳ thi tăng liên tục. Số thí sinh dự thi tăng từ 104.843 năm 2024 lên 152.791 năm 2025 và 193.802 năm 2026, tăng khoảng 84,8% sau hai năm. Có 69 cơ sở giáo dục phối hợp tổ chức V-ACT. TPHCM là địa bàn có số thí sinh đông nhất, với 78.325 thí sinh đăng ký và 77.424 em dự thi trong năm 2026. Đồng Nai có 18.252 thí sinh đăng ký, Gia Lai có 12.309 em.

120 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả

Năm 2026, có 120 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng kết quả V-ACT, gồm 8 trường đại học thành viên ĐH Quốc gia TPHCM, 101 trường đại học và 11 trường cao đẳng ngoài hệ thống.

Số thí sinh trúng tuyển có dự thi V-ACT tăng từ 17.886 em năm 2024 lên 21.909 em năm 2025 và 23.839 em năm 2026. Tỷ lệ thí sinh trúng tuyển từng dự thi V-ACT tăng tương ứng từ 77,15% lên 89,25% và 90,97% ở các năm tương ứng.

Về kết quả thi năm 2026, điểm cao nhất là 1.139, thấp nhất 27 điểm. Với nhóm 109.799 thí sinh dự thi cả hai đợt, điểm trung bình tăng từ 696,3 ở đợt 1 lên 713,7 ở đợt 2, tăng 17,4 điểm. Điểm trung bình năm 2026 là 676,1, cao hơn mức 662,8 năm 2025 và 664,6 năm 2024. Điểm trung vị cũng tăng lên 672, so với 653 năm 2025. Độ lệch chuẩn đạt 153,4 điểm, thấp hơn năm 2025 nhưng cao hơn năm 2024. Các chỉ số này giúp theo dõi khả năng phân hóa và là dữ liệu tham khảo để các trường xác định ngưỡng xét tuyển theo từng ngành.

Năm 2027 tăng kiểm soát chất lượng, hoàn thiện dữ liệu

Bên cạnh kết quả đạt được, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM cho biết nghiệp vụ tổ chức thi giữa các đơn vị phối hợp chưa đồng đều; một số đơn vị mới còn lúng túng khi hoàn thiện hồ sơ, xử lý tình huống. Việc bàn giao dữ liệu sau thi ở một số nơi còn chậm. Năm 2026 có 10 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại hoặc đồng hồ thông minh vào phòng thi.

Năm 2027, ĐH Quốc gia TPHCM dự kiến tăng cường tập huấn thực hành, mô phỏng tình huống; kiểm tra, giám sát quy trình và quy định rõ trách nhiệm bàn giao hồ sơ. Công tác bảo mật đề thi, dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ thí sinh cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo kế hoạch, quy định, quy trình và biểu mẫu tổ chức kỳ thi năm 2027 sẽ được rà soát, lấy ý kiến các đơn vị phối hợp vào cuối tháng 11/2026, hoàn thiện và trình ban hành trước ngày 31/12/2026. Đây là bước chuẩn bị để kỳ thi đáp ứng quy mô ngày càng tăng, đồng thời củng cố vai trò như một công cụ đánh giá năng lực và nguồn thông tin đầu vào tin cậy cho tuyển sinh đại học.