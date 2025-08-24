Trưa nay (24/8), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị giông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa ở các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực thành phố Hà Nội.

Khoảng 30 phút đến 3 giờ tới (tính từ 12h50 ngày 24/8), vùng mây này gây mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to cho các phường, xã khu vực phía Đông thành phố Hà Nội, sau đó sẽ lan sang các phường, xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cho biết, hôm nay, thời tiết Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và giông; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông. Gió bắc đến đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Theo lịch, 20h hôm nay (Chủ nhật) sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ hai lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Ghi nhận từ sáng, rất đông người dân đã di chuyển về khu vực có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để chờ đón xem trong cái nắng khá gay gắt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân đi xem diễu binh, diễu hành, nhất là với gia đình có người già, trẻ em cần có sự chuẩn bị kỹ các phương tiện che mưa, che nắng; đồ ăn, nước uống; chủ động đảm bảo sức khỏe trong mọi tình huống.

Bão số 5 tiếp tục tăng cấp, nhiều nơi mưa lớn từ đêm nay

Lúc 12h trưa nay, vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) cách Nghệ An khoảng 540km, cách Hà Tĩnh khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng mạnh, lên cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay đến đêm mai (25/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Nam Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm.

Bão số 5 gây mưa lớn ở nhiều nơi. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Hôm nay, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đêm 24/8, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều và đêm nay, các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h).

Ngày 26/8, mưa lớn tiếp tục duy trì ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Lượng mưa ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Nam Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng từ 30-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm (tổng lượng mưa từ đêm 24 đến ngày 26/8 phổ biến từ 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm); ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm (tổng lượng mưa từ đêm 24 đến ngày 26/8 phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm).

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 2.

Lưu ý, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.