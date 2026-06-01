Iran chưa chấp nhận thỏa thuận với Mỹ Iran vẫn chưa chấp nhận một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cốt lõi của Tehran. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định các nhà đàm phán của Tehran không tin tưởng vào những lời hứa hay cam kết nào từ Mỹ. Theo ông Ghalibaf, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần tính đến những lợi ích thiết thực của Iran. Phía Mỹ luôn bày tỏ lập trường cứng rắn đối với chương trình hạt nhân và hàng trăm kg uranium đã làm giàu của Iran cũng như tình hình ở eo biển Hormuz chiến lược. Trong khi đó, chính quyền Tehran hiện vẫn không nhượng bộ trước những yêu cầu của Washington và nhiều lần nhấn mạnh quốc gia Trung Đông này không định phát triển vũ khí hạt nhân. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: TASS

Iran bác tin tổng thống Pezeshkian từ chức Iran đã chính thức bác bỏ thông tin lan truyền rằng tổng thống Masoud Pezeshkian đã nộp đơn từ chức vì Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang thể hiện tầm ảnh hưởng lấn át chính phủ. Các quan chức Iran khẳng định ông Pezeshkian vẫn đang thực hiện đầy đủ các trọng trách của mình và lịch trình công tác sắp tới sẽ diễn ra như kế hoạch, không có bất kỳ thay đổi nào. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Đặc phái viên Điện Kremlin: Châu Âu cần Nga để tồn tại Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev đã đưa ra tuyên bố gây chú ý, khẳng định châu Âu cần Nga để duy trì sự tồn tại và ổn định của mình. "Đúng như dự đoán, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang buộc EU phải thực tế hơn và bắt đầu sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Châu Âu cần Nga để tồn tại", ông Dmitriev tuyên bố. Đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev. Ảnh: TASS

Quân đội Mỹ bí mật hướng dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz Quân đội Mỹ được cho đã bí mật cung cấp hướng dẫn chi tiết cho các tàu thuyền thương mại đi qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới. Động thái này nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải biển trong khu vực, vốn thường xuyên đối mặt với căng thẳng địa chính trị, đặc biệt từ Iran. Vào tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố "Dự án Tự do" nhằm hộ tống các tàu buôn từ những quốc gia trung lập đang bị mắc kẹt. Ông Trump đã công khai đình chỉ sáng kiến ​​này chưa đầy 48 giờ sau đó. Theo báo New York Times, CENTCOM đã điều phối việc đi lại của khoảng 70 tàu thương mại qua tuyến đường thủy này trong 3 tuần qua. Khoảng 20% ​​lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz trước xung đột. Ảnh: Tasnim Việc hướng dẫn bí mật cho thấy Washington muốn duy trì sự ổn định và an toàn hàng hải mà không làm leo thang thêm căng thẳng với các bên liên quan trong khu vực.