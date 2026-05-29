Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ Ngày 29/5, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, mở đường cho các cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Mục tiêu chính là tạo ra một môi trường thuận lợi để hai bên có thể thảo luận sâu hơn về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, vốn là tâm điểm của nhiều tranh cãi quốc tế. Ảnh: Jerusalem Post

Nga kêu gọi ngoại giao đoàn rời Ukraine, EU không làm trung gian Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Nga đã kêu gọi các nhà ngoại giao từ các quốc gia rời khỏi Ukraine, viện dẫn những lo ngại về an ninh. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn diễn biến phức tạp. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: TASS Cùng lúc đó, Liên minh châu Âu (EU) đã tuyên bố rõ ràng rằng khối này sẽ không đóng vai trò trung gian trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine. EU nhấn mạnh lập trường ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, khẳng định không thể đứng ở vị trí trung lập khi một quốc gia thành viên đang bị tấn công. Quyết định của EU phản ánh sự đồng lòng của khối trong việc hỗ trợ Kiev và gây áp lực lên Moscow.

Israel cắt đứt quan hệ với Tổng thư ký LHQ, công bố quốc gia thân thiện nhất Israel đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) sau những bình luận của ông về cuộc xung đột ở Gaza. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: NYT Chính phủ Israel bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước những phát biểu của Tổng thư ký LHQ, cho rằng chúng đã bỏ qua bối cảnh lịch sử và quyền tự vệ của Israel. Việc cắt đứt quan hệ được xem là một thông điệp mạnh mẽ từ Tel Aviv về việc không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào bị coi là không công bằng. Cùng với đó, Israel cũng đã công bố tên một quốc gia đồng minh thân cận nhất, nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ song phương vững chắc trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Moscow cảnh báo Mỹ không đưa thêm quân tới biên giới Moscow đã đưa ra một cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ, yêu cầu Washington không triển khai thêm quân hoặc cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới Nga. Điện Kremlin khẳng định bất kỳ động thái nào như vậy sẽ bị coi là hành động khiêu khích trực tiếp và sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết từ phía Nga. Binh sĩ Mỹ. Ảnh: EPA Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Đông Âu đang ở mức cao. Nga từ lâu đã bày tỏ quan ngại về sự mở rộng của NATO và việc tăng cường hiện diện quân sự của phương Tây gần lãnh thổ của mình, coi đó là mối đe dọa an ninh quốc gia.