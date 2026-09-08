Tổng thống Ukraine nói xung đột 'sẽ tiếp diễn' sau khi gặp đặc phái viên Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và các đặc phái viên Mỹ. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ngày 6/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Hai bên thảo luận về bảo đảm an ninh, kinh tế, viện trợ đạn tên lửa phòng không và gói hỗ trợ mùa đông. Dù cuộc gặp chưa tạo ra bước đột phá và phía Ukraine dự đoán xung đột vẫn tiếp diễn qua mùa đông, ông Zelensky vẫn đánh giá cao nỗ lực nối lại đàm phán của Mỹ.

Phía Mỹ mô tả cuộc trao đổi mang tính thực chất, đồng thời kỳ vọng sớm khôi phục khuôn khổ đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine để tiến tới hòa bình bền vững. Dự kiến ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lần lượt điện đàm với lãnh đạo hai nước để thảo luận về kết quả chuyến công tác của phái đoàn.

Iran cảnh báo thiết lập khu vực hạn chế mới ở Vịnh Ba Tư

Các tàu chở dầu ở gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Ngày 6/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố sẽ mở rộng khu vực hạn chế tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman quanh hai đầu eo biển Hormuz để đối phó lệnh phong tỏa từ Mỹ. Phía Iran khẳng định eo biển Hormuz đang đóng cửa hoàn toàn và cảnh báo xử phạt nghiêm khắc những tàu thuyền đi vào khu vực này mà không có sự phối hợp trước với Tehran.

Quan chức Iran cho biết nước này đã chuẩn bị trước để tránh khủng hoảng nhiên liệu hay lương thực, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao nếu Mỹ có hành động thực tế. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đăng tải hình ảnh mô phỏng đòn tấn công đảo Kharg lên mạng xã hội, tuyên bố ngành xuất khẩu dầu của Iran đã đình trệ và nền kinh tế nước này đang sụp đổ.

Núi lửa Indonesia phun trào, hàng trăm nghìn người mắc kẹt

Hàng trăm nghìn người mắc kẹt do núi lửa ở Indonesia phun trào. Ảnh: Shutterstock

Sự cố núi lửa Anak Krakatau phun trào kèm tiếng nổ lớn từ ngày 5/9 đã khiến Indonesia phải đóng cửa sân bay quốc tế Soekarno-Hatta cùng 7 sân bay khác do tro bụi bao phủ không phận. Quyết định đình chỉ này làm 1.558 chuyến bay bị hoãn, khiến khoảng 170.000 hành khách bị mắc kẹt. Sự việc cũng ảnh hưởng tới Jakarta khi các trường học phải chuyển sang học trực tuyến từ ngày 7/9.

Theo các tin tức từ chính quyền địa phương, vận tải biển qua eo biển giữa Java và Sumatra cũng bị gián đoạn với bán kính cấm 3km quanh núi lửa. Tình trạng tro bụi đã lan tới thành phố Bandar Lampung thuộc đảo Sumatra. Bộ Giao thông Indonesia hiện đã chuẩn bị các sân bay thay thế như Semarang và Surabaya để hỗ trợ điều phối các chuyến bay.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự báo thời điểm kết thúc xung đột với Iran

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: PBS

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cảnh báo cuộc xung đột Mỹ - Iran có thể kéo dài thêm 6 tháng và nguy cơ trở thành một "cuộc chiến không hồi kết" mới tại Trung Đông. Ông Panetta nhận định Washington đang mắc kẹt trong thế bế tắc bối cảnh cơ cấu chỉ huy tại Lầu Năm Góc bộc lộ sự hỗn loạn sau vụ từ chức đột ngột của Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll.

Cựu quan chức CIA đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt ba lựa chọn: rút lui, duy trì đòn ăn miếng trả miếng, hoặc quyết định kiểm soát eo biển Hormuz để triệt tiêu lợi thế của Iran. Phản ứng trước phát biểu này, Lầu Năm Góc bác bỏ nghi ngại về tình trạng bất ổn nội bộ, đồng thời khẳng định cơ quan này vẫn đang hoạt động với công suất tối đa.