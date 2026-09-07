Iran nã tên lửa vào tàu sân bay, tàu khu trục Mỹ

Mỹ tấn công 3 tàu chở dầu của Iran. Video: CENTCOM

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo vào một tàu sân bay và một tàu khu trục của Mỹ nhằm đáp trả hành vi quấy nhiễu tàu Iran và thực hiện chiến dịch phong tỏa biển. Phía Iran khẳng định hai tàu chiến Mỹ bị hư hại đã phải rút khỏi vùng xung đột, đồng thời cảnh báo sẵn sàng giáng trả mạnh mẽ hơn nếu Mỹ tiếp tục các hành động thù địch.

Phản hồi tuyên bố của Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hai tàu chiến đã né tránh thành công các đợt tập kích vô cớ. Ngay sau đó, quân đội Mỹ đã đánh chìm và vô hiệu hóa vĩnh viễn 3 tàu chở dầu thô của Iran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington sẽ tiếp tục phá hủy tàu dầu của Tehran nếu lực lượng Hải quân Mỹ tiếp tục bị tấn công.

Tổng thống Putin họp kín với các phái viên của ông Trump

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và phái viên của ông Trump dài 3 giờ. Video: Kremlin.ru

Ngày 5/9, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã hoàn thành cuộc hội đàm kín kéo dài 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Chuyến thăm nhằm chuyển giao đề xuất chấm dứt xung đột Ukraine từ Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc gặp, ông Putin đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của ông Trump, đồng thời tái khẳng định cam kết tạm dừng tấn công Kiev trong 3 ngày để bảo đảm an toàn cho đoàn đặc phái viên.

Ngoài thảo luận về tiến trình hòa bình, phía Mỹ đã gửi lời cảm ơn ông Putin vì quyết định trả tự do cho cựu lính thủy đánh bộ Robert Gilman, song nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh công lao thuộc về lời đề nghị của ông Trump. Sau cuộc gặp, hai đặc phái viên đã di chuyển tới sân bay Vnukovo để tiếp tục chuyến hành trình đến Kiev, trong bối cảnh phía Ukraine cũng từng kêu gọi mở rộng lệnh ngừng bắn ngắn hạn này.

Tiết lộ về đồng xu đặc biệt được đặc phái viên Mỹ mang tới Nga

Đồng xu mà đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mang tới Nga. Ảnh: RIA

Trong chuyến thăm Moscow ngày 5/9, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tặng các thành viên phái đoàn đàm phán Nga những đồng xu kỷ niệm đặc biệt mang thông điệp "Hòa bình thông qua sức mạnh". Đây là các phiên bản quà tặng độc quyền không được bán công khai, mang phong cách "đồng xu thử thách" truyền thống của quân đội Mỹ nhằm ghi nhận công lao hoặc đánh dấu những sự kiện quan trọng.

Theo các tin tức từ Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov nhận định cuộc hội đàm dài hơn 3 giờ giữa Tổng thống Putin cùng các đại diện Mỹ diễn ra đúng thời điểm, bao gồm cả thảo luận về hợp tác kinh tế song phương. Dù các đặc phái viên Mỹ trình bày nhiều ý tưởng chấm dứt xung đột nhưng hai bên chưa đạt đột phá; đoàn công tác sau đó đã sang Ba Lan và đến Kiev ngày 6/9 để làm việc với Tổng thống Zelensky.

Ông Trump tiếp tục dùng chuyên cơ do Qatar tặng bất chấp nguy cơ an ninh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ dùng chuyên cơ Không lực Một do Qatar tặng cho chuyến đi Ireland tuần tới, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên máy bay này từ sau vụ bí mật đổi máy bay hồi tháng 7 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dù ông Trump từng đề cập kế hoạch đưa máy bay đi nâng cấp an ninh tối đa, các nguồn tin hiện vẫn chưa rõ liệu chiếc chuyên cơ này đã được tăng cường bảo vệ hay chưa.

Phía chính quyền Mỹ từ chối bình luận chi tiết về các sửa đổi nhưng khẳng định duy trì tư thế bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Tổng thống. Chiếc máy bay từng gây chú ý khi ông Trump cùng trợ lý phải di tản bằng xe chở suất ăn để đổi máy bay vào đêm 8/7 trước nguy cơ bị Tehran ám sát. Việc dùng máy bay mồi nhử để đánh lạc hướng từng có tiền lệ dưới thời Tổng thống Bill Clinton năm 2000.