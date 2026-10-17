Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine và kêu gọi tổ chức bầu cử; Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Ukraine tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 17/10.

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine, kêu gọi Kiev tổ chức bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax phát sóng tối 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì các cuộc tập kích vào nhà máy lọc dầu diesel của Nga, cho rằng hành động này làm tăng giá năng lượng toàn cầu. Ông Trump bày tỏ nghi vấn về năng lực lãnh đạo cũng như thiện chí đàm phán của ông Zelensky, cho rằng ông không phải người phù hợp để làm việc cùng và ủng hộ việc tổ chức bầu cử tại Ukraine.

Ông Trump nhận định Nga có lợi thế lớn về nhân lực nhờ quy mô dân số so với Ukraine. Dù thừa nhận Ukraine nhận được các thiết bị quân sự tiên tiến nhất thế giới từ Mỹ, ông Trump chỉ trích tiền nhiệm Joe Biden vì đã viện trợ tài chính và vũ khí cho Kiev mà không yêu cầu hoàn lại, đồng thời cáo buộc số tên lửa do Mỹ cung cấp đã bị đem bán trên thị trường tự do. Phía Ukraine hiện chưa phản hồi về các cáo buộc này.

Nga cảnh báo Ukraine về tấn công hạ tầng năng lượng

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/10 chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Ryazan và Saratov hôm 14/10 cùng các cơ sở hậu cần của Nga. Ông khẳng định Ukraine là bên khơi mào nên phải suy nghĩ về hậu quả, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ đáp trả tương xứng. Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng mỗi khi chịu đòn đáp trả, Ukraine lại yêu cầu phương Tây gây sức ép lên Nga.

Theo các tin tức từ Điện Kremlin, phát ngôn viên Dmitry Peskov tố Kiev phá hỏng nỗ lực kết thúc xung đột của Mỹ khi liên tục tập kích hạ tầng năng lượng Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov tuyên bố Nga bác bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời để Ukraine bầu cử hay bổ sung vũ khí, đồng thời cho rằng việc Kiev tấn công nhà máy lọc dầu và phản đối thỏa thuận dầu diesel Mỹ - Nga là hành vi thách thức ông Trump.

Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa vào các mục tiêu khi đang lặn

Toàn cảnh cuộc diễn tập bắn đạn thật. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga thông báo tàu ngầm hạt nhân Novosibirsk thuộc lớp Yasen-M đã thực hiện thành công cuộc diễn tập bắn đạn thật khi đang lặn ở Thái Bình Dương ngày 14/10. Tàu đã phóng tên lửa Oniks trúng tàu chiến mô phỏng cách 170km và phóng tên lửa Kalibr diệt mục tiêu đất liền cách hơn 1.200km tại Kamchatka.

Theo RT, tàu ngầm Novosibirsk dài 130m, là sản phẩm đầu tiên sản xuất hàng loạt thuộc phiên bản nâng cấp Yasen-M. Tàu được khởi công đóng từ năm 2013, hạ thủy năm 2019 và chính thức gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vào năm 2022 cùng thời điểm với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Knyaz Oleg.

Mỹ và Anh thảo luận chia sẻ gánh nặng trong NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Ảnh: DWS News

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting ngày 15/10 đã thảo luận tại Lầu Năm Góc về chia sẻ gánh nặng trong NATO, chi tiêu quốc phòng và hợp tác quân sự. Ông Hegseth trình bày khái niệm "NATO 3.0" nhằm chuyển thêm trách nhiệm bảo vệ châu Âu cho các thành viên châu Âu, giúp Mỹ giảm sự hiện diện và chuyển nguồn lực sang Thái Bình Dương.

Phía Anh, ông Streeting ủng hộ châu Âu đảm nhận trách nhiệm lớn hơn và cảm ơn ông Trump đã khuyến khích điều này. Ông cho biết Anh đang thực hiện đợt tăng chi tiêu quốc phòng liên tục lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh nhằm củng cố năng lực quân sự, đồng thời nhấn mạnh cần phân bổ đầu tư hiệu quả và đẩy nhanh quá trình phát triển công nghệ quân sự mới.