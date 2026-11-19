Mỹ tấn công bãi phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm; Ông Putin có mặt ở Trung Quốc, chuẩn bị gặp ông Tập và ông Trump;... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 19/11/2026.

Mỹ tấn công bãi phóng tên lửa của Iran

Theo một quan chức quân đội Mỹ, các máy bay chiến đấu nước này đã thực hiện các đợt không kích mới mang tính "tự vệ" bằng vũ khí chính xác nhắm vào một bãi phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm.

Dàn tên lửa của Iran. Ảnh: WANA

Hãng tin tức CNN dẫn lời quan chức trên cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ. Người này nhấn mạnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vẫn duy trì “cảnh giác cao và sẵn sàng để bảo vệ công dân Mỹ trên khắp khu vực”.

Các cuộc không kích hôm 17/11 dường như tương tự những cuộc tấn công khác trong vài tuần gần đây tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz. Các quan chức Mỹ cũng mô tả những hoạt động này mang tính chất phòng vệ, thay vì đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong các hoạt động quân sự của Washington.

Máy bay Nga rơi ở Siberia, không ai sống sót

Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay vận tải quân sự An-12 của nước này bị rơi hôm 18/11 khiến toàn bộ 19 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Máy bay vận tải quân sự An-12. Ảnh: Sputnik

Hãng tin CNN và Ria Novosti dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ việc trên là trục trặc kỹ thuật.

Theo RT, tai nạn xảy ra gần làng Yagunovo, thuộc tỉnh Kemerovo, phía tây nam Siberia, cách Moscow khoảng 3.000km về phía đông.

Thống đốc tỉnh Kemerovo Ilya Seredyuk phát biểu từ hiện trường rằng máy bay đang trong hành trình quá cảnh thì xảy ra một “sự cố hàng không”.

Ông Seredyuk cho biết một trung tâm chỉ huy ứng phó khẩn cấp đã được thành lập. Các đội cứu hộ, cảnh sát, Vệ binh Quốc gia và chuyên gia y tế thảm họa đang phối hợp xử lý tại hiện trường. Ông nói thêm các tình tiết liên quan tới vụ tai nạn đang được điều tra.

Ông Putin có mặt ở Trung Quốc

Theo RT, Tổng thống Nga Putin ngày 18/11 đã hạ cánh xuống thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Tại sân bay, người đứng đầu Điện Kremlin được ông Thái Kỳ, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và màn biểu diễn của các nghệ sĩ Nga cũng như Trung Quốc chào đón.

Trong ngày 18/11, ông Putin dự kiến sẽ có bài phát biểu ngay sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời tiến hành các cuộc hội đàm song phương với một số nhà lãnh đạo châu Á bên lề hội nghị APEC.

Tuy vậy, cuộc gặp được chú ý nhất sẽ diễn ra vào ngày 19/11, khi ông Putin và ông Tập hội đàm ba bên với Tổng thống Mỹ Trump. Sự kiện này dự kiến sẽ được tổ chức trước hoặc sau một cuộc gặp riêng rẽ giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.