Truyền thông Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể trao đổi riêng, không chính thức bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga Tass, Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Putin hôm nay (18/11) cho hay người đứng đầu Nga và Tổng thống Mỹ Trump hoàn toàn có thể tiến hành các cuộc thảo luận đầy đủ và giải quyết những vấn đề quan trọng dưới bất kỳ hình thức nào, dù là tiếp xúc trực tiếp một - một hay trò chuyện bên lề vào nhiều thời điểm khác nhau trong suốt Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản năm 2019. Ảnh: Sputnik

“Khi các nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp, hãy tin tôi đi, họ sẽ có một cuộc trao đổi thực chất, bất kể là họ đang ngồi trên ghế bành, ghế thường, ghế đẩu hay đơn giản là đang đứng đối diện nhau. Chắc chắn sẽ có một cuộc gặp gỡ diễn ra”, ông Ushakov chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin của kênh Vesti.

Hãng tin Anadolu dẫn lời trợ lý Điện Kremlin cho biết thêm, ông Putin và ông Trump có thể sẽ có cuộc tiếp xúc song phương tại Thâm Quyến ngay trong tối nay (18/11).

“Đã có quyết định rằng họ sẽ gặp nhau, có thể là ngay trong tối nay, tại bữa tiệc chiêu đãi, với điều kiện là tất cả các nhà lãnh đạo đều có mặt”, ông Ushakov nói.

Tổng thống Nga Putin đã đến Thâm Quyến vào tối 17/11 để bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày, tham dự các hội nghị cấp cao APEC cũng như cuộc hội đàm lịch sử với hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Trump tới Thâm Quyến vào ngày 18/11 và được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân chào đón ở sân bay.

Theo ông Ushakov, ông Putin và ông Trump “chắc chắn” sẽ gặp nhau vào ngày 19/11, cả trong phiên họp toàn thể của hội nghị thượng đỉnh APEC lẫn ngay sau đó.

Trước đó, trong ngày 18/11, ông Putin đã có cuộc hội đàm song phương với ông Tập tại nơi diễn ra các hội nghị cấp cao APEC. Tại cuộc gặp này, lãnh đạo Điện Kremlin đã thể hiện thái độ cứng rắn về cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời chỉ trích các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt với Moscow kể từ năm 2022.

"Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua những nỗ lực thất bại nhằm cô lập đất nước chúng tôi - nước Nga - vốn đang phải đối mặt với áp lực trừng phạt chưa từng có", ông Putin phát biểu.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp với ông Putin, ông Tập đã kêu gọi tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, đề nghị hai nước "tận dụng các cơ chế trao đổi giữa chính phủ, cơ quan lập pháp, quân đội và các đảng phái chính trị của hai bên".

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đã tạo ra “hình mẫu cho kiểu quan hệ giữa các nước lớn, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tin cậy chân thành và hợp tác cùng thắng lợi”. Ông Tập cũng kêu gọi hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đồng thời kiên định thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các quốc gia lớn, nhằm định hướng và thúc đẩy một thế giới đa cực cũng như quá trình dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế.