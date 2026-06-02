Ông Trump bình luận về việc Iran đình chỉ đàm phán và tấn công tàu Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng bình luận về tình hình căng thẳng với Iran, đặc biệt là việc Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán. Tổng thống Trump tuyên bố đàm phán với Iran vẫn tiến triển và Mỹ không vội vã. Trước đó, Iran tạm dừng họp để phản đối Israel tại Lebanon. Israel khẳng định tiếp tục tấn công và chưa bàn về ngừng bắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT Ngày 1/6, Iran tuyên bố phóng tên lửa hành trình vào tàu chở hàng MSC Sariska thuộc sở hữu của Mỹ ở Vịnh Ba Tư để trả đũa. Phía Anh xác nhận có tàu bị tấn công nhưng chưa rõ danh tính, Mỹ chưa bình luận.

Nga tiến hành không kích quy mô lớn vào Ukraine Đợt không kích của Nga ngày 2/6 cho biết thủ đô Kiev bị thiệt hại nặng nề, mất điện tại 3 quận. Một chung cư 9 tầng ở Podilskyi bị trúng tên lửa gây sập cấu trúc và có người mắc kẹt. Vụ tấn công làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Một nhóm phòng không cơ động của Ukraine trong cuộc diễn tập phát hiện, tiêu diệt tên lửa và UAV. Ảnh: Kyiv Independent Tin tức từ tờ Kyiv Post ghi nhận ít nhất 5 người chết và 16 người bị thương ở Dnipro do tên lửa và UAV làm sập một phần các tòa nhà. Thành phố Kharkiv cũng bị tấn công ở 2 quận. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã đưa ra cảnh báo tình báo về nguy cơ Nga chuẩn bị một đợt tập kích quy mô lớn khác.

Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Israel về đàm phán Iran Hãng tin Axios cho biết ông Trump đã tức giận chỉ trích Thủ tướng Netanyahu gây nguy hiểm cho đàm phán Mỹ - Iran và yêu cầu Israel dừng tấn công Beirut. Ông Trump lo ngại Israel leo thang không cân xứng làm tăng thương vong dân thường khi nhắm vào Hezbollah dù vẫn ủng hộ quyền tự vệ của họ. Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA Theo các nguồn tin, trong những ngày gần đây Israel đã đẩy mạnh ném bom và tiến sâu vào miền nam Lebanon. Iran cũng tuyên bố dừng đàm phán với Mỹ và cảnh báo phản ứng mạnh hơn. Sau đó, ông Trump cho biết ông Netanyahu đã ra lệnh rút quân và đại diện thủ lĩnh Hezbollah cũng đồng ý ngừng bắn vào Israel.