Ông Trump bình luận về việc Iran đình chỉ đàm phán và tấn công tàu Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng bình luận về tình hình căng thẳng với Iran, đặc biệt là việc Tehran đình chỉ các cuộc đàm phán. Tổng thống Trump tuyên bố đàm phán với Iran vẫn tiến triển và Mỹ không vội vã. Trước đó, Iran tạm dừng họp để phản đối Israel tại Lebanon. Israel khẳng định tiếp tục tấn công và chưa bàn về ngừng bắn.
Ngày 1/6, Iran tuyên bố phóng tên lửa hành trình vào tàu chở hàng MSC Sariska thuộc sở hữu của Mỹ ở Vịnh Ba Tư để trả đũa. Phía Anh xác nhận có tàu bị tấn công nhưng chưa rõ danh tính, Mỹ chưa bình luận.
Nga tiến hành không kích quy mô lớn vào Ukraine
Đợt không kích của Nga ngày 2/6 cho biết thủ đô Kiev bị thiệt hại nặng nề, mất điện tại 3 quận. Một chung cư 9 tầng ở Podilskyi bị trúng tên lửa gây sập cấu trúc và có người mắc kẹt. Vụ tấn công làm hư hại nhiều tòa nhà dân cư, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 27 người bị thương.
Tin tức từ tờ Kyiv Post ghi nhận ít nhất 5 người chết và 16 người bị thương ở Dnipro do tên lửa và UAV làm sập một phần các tòa nhà. Thành phố Kharkiv cũng bị tấn công ở 2 quận. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã đưa ra cảnh báo tình báo về nguy cơ Nga chuẩn bị một đợt tập kích quy mô lớn khác.
Ông Trump chỉ trích Thủ tướng Israel về đàm phán Iran
Hãng tin Axios cho biết ông Trump đã tức giận chỉ trích Thủ tướng Netanyahu gây nguy hiểm cho đàm phán Mỹ - Iran và yêu cầu Israel dừng tấn công Beirut. Ông Trump lo ngại Israel leo thang không cân xứng làm tăng thương vong dân thường khi nhắm vào Hezbollah dù vẫn ủng hộ quyền tự vệ của họ.
Theo các nguồn tin, trong những ngày gần đây Israel đã đẩy mạnh ném bom và tiến sâu vào miền nam Lebanon. Iran cũng tuyên bố dừng đàm phán với Mỹ và cảnh báo phản ứng mạnh hơn. Sau đó, ông Trump cho biết ông Netanyahu đã ra lệnh rút quân và đại diện thủ lĩnh Hezbollah cũng đồng ý ngừng bắn vào Israel.
Ukraine nói về thời điểm kết thúc xung đột, Nga giành thêm lãnh thổ ở Donetsk
Theo tờ Kyiv Independent, Chánh văn phòng Ukraine ủng hộ mục tiêu của Tổng thống Zelensky về việc đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga trước mùa đông. Ông Budanov đánh giá mục tiêu này thực tế vì có nhiều yếu tố cho thấy Nga có thể chấp nhận, đồng thời phủ nhận thông tin Nga đề xuất ngừng bắn dịp Lễ Chúa Ba ngôi.
Ở phía bên kia, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành kiểm soát khu định cư Tikhonovka ở Donetsk và khiến Ukraine mất 1.335 binh sĩ trong 24 giờ. Phía Nga cũng cho biết đã thâu tóm tổng cộng 63 khu định cư trên tiền tuyến từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2026. Kiev hiện chưa bình luận.