Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận về Ukraine; Mỹ ký thỏa thuận quân sự với Venezuela;... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 20/11/2026.

Ông Putin và ông Tập thảo luận về Ukraine ở Thâm Quyến

Theo Pravda, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 18/11 đã xác nhận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận về tình hình Ukraine tại cuộc gặp song phương bên lề hội nghị APEC tại Thâm Quyến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TASS

"Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi cởi mở và thực chất, cuộc đối thoại diễn ra trong tinh thần hữu nghị và bầu không khí thân thiện. Vấn đề xung đột Ukraine đã được nhắc đến, cùng với đó là những đánh giá về tiến trình của vòng đàm phán gần nhất tại Abu Dhabi", ông Ushakov cho biết.

Cũng theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối và đã thảo luận về tất cả các vấn đề cấp bách nhất trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực.

Mỹ ký thỏa thuận quân sự với Venezuela

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo đã ký một thỏa thuận mới nhằm thiết lập lại quan hệ quân sự với Venezuela trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này.

Đài CNN dẫn lời ông Hegseth phát biểu bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas của Venezuela hôm 18/11: “Venezuela đã chuyển mình từ mối đe dọa hung hăng nhất trong khu vực của chúng ta thành một đối tác an ninh tuân thủ quy định”.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc mô tả thỏa thuận mới “mang tính lịch sử”, sẽ tạo điều kiện để lực lượng quân sự Mỹ và Venezuela cùng huấn luyện, chia sẻ thông tin tình báo, thiết bị quốc phòng và các năng lực khác.

Ông Hegseth nhấn mạnh quan hệ đối tác này sẽ không chỉ mang tính “hình thức”, mà đòi hỏi Venezuela phải thực hiện các cải cách quốc phòng và an ninh nhằm hiện đại hóa quân đội, đồng thời loại bỏ những “mối đe dọa dai dẳng” đối với cả hai quốc gia.

Tỷ phú Elon Musk cáo buộc Tổng thống Ukraine nói dối về Starlink

Theo TASS, tỷ phú Elon Musk ngày 18/11 đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "nói dối" về các tuyên bố liên quan đến hệ thống Starlink/Starshield ở Ukraine.

"Tôi không muốn khiến mọi người phải ngạc nhiên, nhưng ông Zelensky không phải lúc nào cũng nói thật. Có hai hệ thống vệ tinh. Một là Starlink, hệ thống vệ tinh thương mại. Hệ thống còn lại là Starshield. Starshield do chính phủ Mỹ kiểm soát. Mọi hoạt động của Starshield đều do Bộ Chiến tranh quyết định. Starlink là hệ thống thương mại và không được thiết kế để trở thành một vũ khí", ông Musk nói với tờ New York Times.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Khi được hỏi liệu điều đó có đồng nghĩa với việc Tổng thống Zelensky "không thành thật" khi đề cập đến việc sử dụng Starshield hay không, ông Musk trả lời: "Ông ấy đang nói dối. Điều mà ông ấy thực sự muốn là sử dụng Starlink cho các hoạt động tấn công".