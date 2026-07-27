Ukraine tấn công tàu Iran, một thủy thủ thiệt mạng

Tàu Iran. Ảnh: WANA

Bộ Ngoại giao Iran mạnh mẽ lên án vụ Ukraine dùng UAV tấn công tàu thương mại của nước này trên biển Caspian sáng 25/7 khiến 1 người chết, 1 người bị thương. Tehran cáo buộc Kiev vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, có thái độ thù địch vô cớ và cố tình làm leo thang, mở rộng phạm vi xung đột.

Iran kêu gọi quốc tế buộc Kiev chịu trách nhiệm, đồng thời khẳng định quyền tự vệ để bảo vệ an ninh quốc gia. Trong khi đó, Ukraine nhiều lần cáo buộc Iran viện trợ UAV cho Nga. Dù hai bên bác bỏ, Kiev tuyên bố đã thỏa thuận với các nước Vùng Vịnh để chia sẻ công nghệ chống UAV Iran.

Liên quân Ảrập Xêút không kích cảng biển Yemen

Khu vực cảng Hodeidah cháy sau cuộc không kích của Ảrập Xêút. Ảnh: almahriah.net

Ngày 25/7, liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu không kích cảng Hodeidah và đảo Kamaran ở Yemen nhằm phá hủy các mục tiêu quân sự của Houthi. Động thái này diễn ra sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hải quân với Riyadh, đe dọa tàu thuyền ở Biển Đỏ và thừa nhận tấn công 2 tàu chở dầu của Ảrập Xêút.

Theo các tin tức vừa ghi nhận, Houthi đã tập kích trả đũa vào thành phố Jazan của Ảrập Xêút khiến một cơ sở của tập đoàn Aramco bùng cháy lớn. Nhóm này cam kết sẽ đáp trả leo thang, trong khi phía liên quân Riyadh khẳng định sẽ xử lý cứng rắn và tăng cường bảo vệ eo biển Bab al-Mandab.

Iran nêu tổn thất của Mỹ sau các cuộc không kích và trả đũa

Tên lửa Iran được phóng về phía mục tiêu Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: WANA

Tướng Hossein Mohebbi thuộc IRGC tuyên bố hơn 200 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong Chiến dịch Victory-2 kể từ khi Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông khẳng định số liệu thương vong Mỹ đưa ra là sai sự thật và Iran đã bắn phá 8 trung tâm triển khai quân của Mỹ.

Iran tuyên bố trong 15 ngày xung đột vừa qua đã phá hủy nhiều radar Patriot, trung tâm chỉ huy, cùng hàng loạt máy bay chiến đấu, UAV và tên lửa dự trữ của Mỹ. Tướng Mohebbi đề xuất Mỹ cho nhà báo thăm các mục tiêu bị tấn công để tự đánh giá. Phía Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Ukraine nói Nga sắp tiếp nhận 30.000 binh lính Triều Tiên

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tối 25/7, Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga đang chuẩn bị tại vùng Voronezh để tiếp nhận thêm khoảng 30.000 binh sĩ và các bệ phóng tên lửa đạn đạo mới từ Triều Tiên. Tuyên bố đưa ra sau chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Triều Tiên, dấy lên đồn đoán về chuyến thăm Nga của ông Kim Jong Un.

Phía Nga và Triều Tiên hiện chưa bình luận chính thức về thông tin này. Trước đó, theo hiệp ước phòng thủ chung, Triều Tiên được cho là đã cử 14.000 quân tới vùng Kursk giúp Nga đẩy lùi đợt đột kích của Ukraine năm 2024, với thương vong ước tính khoảng 4.700 người theo tình báo Hàn Quốc.