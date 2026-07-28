Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/7 đã công bố hình ảnh về chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc tại Bình Nhưỡng. Các hoạt động kỷ niệm nổi bật bao gồm lễ tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc, lễ diễu hành tại Quảng trường Nhà thi đấu Bình Nhưỡng và buổi biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh trong Chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong Un đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Jong Un cùng vợ và con gái tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc. Ảnh: Yonhap

Tại lễ tưởng niệm, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái Kim Ju Ae đã đặt vòng hoa để tưởng niệm những binh sĩ đã hy sinh, đồng thời trò chuyện với các cựu chiến binh.

Buổi lễ diễu hành ở Bình Nhưỡng có sự góp mặt của Đại đội Vệ binh, Sư đoàn Vệ binh, lực lượng Bộ Nội vụ, các đơn vị cơ giới và nhiều loại khí tài hiện đại. Đáng chú ý, lễ diễu binh đã tái hiện hình ản các lực lượng từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên thông qua trang phục và phương tiện mang dấu ấn của giai đoạn 1950 - 1953.

Ông Kim Jong Un thăm hỏi các cựu chiến binh Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Biểu diễn văn nghệ kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

Lễ diễu hành kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

"Các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh những đóng góp của thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và củng cố tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ", KCNA cho biết.

Ngày 27/7 được Triều Tiên gọi là "Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc", đánh dấu ngày ký Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Kể từ năm 1996, Bình Nhưỡng đã coi đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm.