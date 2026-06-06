Tổng thống Putin bác bỏ đề nghị gặp trực tiếp của Tổng thống Ukraine Tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Putin tuyên bố việc gặp mặt trực tiếp ông Zelensky lúc này là vô nghĩa, cho rằng Kiev chỉ đang cố tình câu giờ. Sau khi xem bức thư ngỏ, ông Putin nhận định nội dung có phần thô lỗ khi xoáy sâu vào tuổi tác của mình và hoài nghi đây là động thái cố ý phá vỡ cơ hội đối thoại. Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Anadolu Ông Putin nhắc lại lập trường yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử do nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ năm 2024. Ông Putin cũng bày tỏ sự khó hiểu khi Kiev từ chối để Mỹ làm bên bảo lãnh hòa bình dù rất muốn nhận vũ khí, đồng thời nhắc đến bài học ứng xử mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra cho phía Ukraine.

Tổng thống Ukraine phản ứng khi ông Putin bác bỏ đề nghị gặp trực tiếp Những dòng tin tức phát biểu đêm 5/6 của Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ sự đáng tiếc và thất vọng trước phản hồi từ phía Nga, khẳng định ông Putin không hề muốn chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Kiev cho rằng dư luận thế giới cũng sẽ có chung cảm giác thất vọng này khi đón nhận các thông tin đối đầu từ Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Mỹ tiếp tục oanh tạc Iran Quân đội Mỹ (CENTCOM) đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran hướng về eo biển Hormuz do nghi ngờ đe dọa tàu thương mại. Để phòng thủ, lực lượng Mỹ tiếp tục không kích phá hủy các trạm radar giám sát bờ biển của Iran tại Goruk và đảo Qeshm, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả để tự vệ. Iran nã tên lửa cảnh cáo tàu Mỹ. Ảnh: WANA Phía Iran tuyên bố thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa. Tuy nhiên, Mỹ từ chối vì không muốn mất đòn bẩy chiến lược. Ông Trump yêu cầu một thỏa thuận mới phải chặt chẽ hơn năm 2015 và kiên quyết tránh việc chuyển giao tiền mặt cho Tehran.