Tổng thống Putin bác bỏ đề nghị gặp trực tiếp của Tổng thống Ukraine
Tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Putin tuyên bố việc gặp mặt trực tiếp ông Zelensky lúc này là vô nghĩa, cho rằng Kiev chỉ đang cố tình câu giờ. Sau khi xem bức thư ngỏ, ông Putin nhận định nội dung có phần thô lỗ khi xoáy sâu vào tuổi tác của mình và hoài nghi đây là động thái cố ý phá vỡ cơ hội đối thoại.
Ông Putin nhắc lại lập trường yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử do nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ năm 2024. Ông Putin cũng bày tỏ sự khó hiểu khi Kiev từ chối để Mỹ làm bên bảo lãnh hòa bình dù rất muốn nhận vũ khí, đồng thời nhắc đến bài học ứng xử mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra cho phía Ukraine.
Tổng thống Ukraine phản ứng khi ông Putin bác bỏ đề nghị gặp trực tiếp
Những dòng tin tức phát biểu đêm 5/6 của Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ sự đáng tiếc và thất vọng trước phản hồi từ phía Nga, khẳng định ông Putin không hề muốn chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Kiev cho rằng dư luận thế giới cũng sẽ có chung cảm giác thất vọng này khi đón nhận các thông tin đối đầu từ Moscow.
Mỹ tiếp tục oanh tạc Iran
Quân đội Mỹ (CENTCOM) đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran hướng về eo biển Hormuz do nghi ngờ đe dọa tàu thương mại. Để phòng thủ, lực lượng Mỹ tiếp tục không kích phá hủy các trạm radar giám sát bờ biển của Iran tại Goruk và đảo Qeshm, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả để tự vệ.
Phía Iran tuyên bố thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa. Tuy nhiên, Mỹ từ chối vì không muốn mất đòn bẩy chiến lược. Ông Trump yêu cầu một thỏa thuận mới phải chặt chẽ hơn năm 2015 và kiên quyết tránh việc chuyển giao tiền mặt cho Tehran.
Ông Trump nêu lý do Iran chưa nhất trí thỏa thuận chấm dứt xung đột
Trong chương trình “Meet the Press”, ông Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã phá hủy phần lớn quân đội Iran, bao gồm hầu hết các nhà máy chế tạo UAV và bệ phóng tên lửa. Ông nhận định Tehran hiện chỉ còn khoảng 21-22% kho tên lửa so với thời điểm đầu xung đột và dù vẫn còn khả năng chiến đấu, họ buộc phải cân nhắc một thỏa thuận vì không còn lựa chọn nào khác.
Các cuộc đàm phán giữa hai nước đang lâm vào bế tắc do những bất đồng sâu sắc. Washington giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân, kho uranium làm giàu và an ninh eo biển Hormuz của Iran. Ngược lại, Tehran kiên quyết không nhượng bộ và khẳng định không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.