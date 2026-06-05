Ukraine đề nghị đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi thư công khai đề xuất gặp trực tiếp Tổng thống Nga Putin tại một nước trung lập để giải quyết xung đột. Ông Zelensky thừa nhận Washington đang chuyển dịch ưu tiên sang Iran, đồng thời tuyên bố Kiev sẵn sàng thực hiện ngừng bắn và trao đổi tù binh để tạo bước đi đầu tiên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: APAImages Điện Kremlin cho biết ông Putin chưa xem thư và nhắc lại việc ông Zelensky có thể đến Moscow. Tổng thống Nga khẳng định sẵn sàng thỏa hiệp dựa trên thỏa thuận trước đó với Tổng thống Mỹ Trump tại Alaska. Trong khi đó, ông Trump ủng hộ cuộc gặp này và nhấn mạnh hai bên đều phải nhượng bộ.

Tổng thống Putin nói về tái tranh cử và tên lửa Oreshnik Bên lề Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Putin tuyên bố Hiến pháp Nga cho phép ông tái tranh cử vào năm 2030 để phục vụ đến năm 2036, nhưng hiện tại ông chưa nghĩ tới vì cần tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước. Ông Putin cũng tiết lộ quân đội Nga đang xem xét tăng cường sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik trên quy mô lớn trong tương lai. Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS Về ngoại giao, ông Putin nhận định cuộc xung đột Trung Đông đã làm Mỹ phân tán chú ý, nhưng ông đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Donald Trump và sẵn sàng thúc đẩy thỏa thuận dựa trên cuộc thảo luận tại Anchorage năm ngoái. Về kinh tế, dù thừa nhận Nga đang có lạm phát, ông Putin khẳng định nền kinh tế vẫn tăng trưởng tốt ở mức 10%, vượt trội so với mức 3% của EU.

Mỹ cam kết an ninh cho Kuwait, Iran thu phí ở Hormuz Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp người đồng cấp Kuwait để tái khẳng định cam kết bảo vệ an ninh Vùng Vịnh sau khi Iran phóng tên lửa, UAV vào sân bay Kuwait và căn cứ Mỹ nhằm trả đũa vụ tấn công đảo Qeshm. Ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) và Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Jarrah Jaber al-Ahmad al-Sabah. Ảnh: X/@SecRubio Trước tình hình phức tạp, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo công dân tại Trung Đông cần cẩn trọng và theo dõi sát sao tình hình. Trong khi đó, Iran thông báo sẽ áp dụng "phí dịch vụ" đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz để chi trả cho an ninh, cứu nạn và môi trường, đồng thời khẳng định chủ quyền hợp pháp đối với tuyến hàng hải này.