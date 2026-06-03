Mỹ phóng tên lửa Hellfire vào tàu chở dầu gần đảo Kharg của Iran Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa Hellfire vào tàu chở dầu M/T Lexie treo cờ Botswana gần đảo Kharg chiến lược của Iran. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran. Lửa bốc lên từ tàu chở dầu M/T Lexie sau khi bị trúng tên lửa Hellfire. Ảnh: CENTCOM Hãng tin Anadolu dẫn thông báo ngày 2/6 của CENTCOM cho hay tàu chở dầu M/T Lexie đang di chuyển không tải qua vùng biển quốc tế về phía đảo Kharg thì lực lượng Mỹ bắt đầu đưa ra cảnh báo và yêu cầu tàu thay đổi hướng đi. "Thủy thủ đoàn của tàu đã phớt lờ nhiều cảnh báo, không tuân thủ chỉ thị từ lực lượng Mỹ nhiều lần trong vòng 24 giờ. Một máy bay của Mỹ cuối cùng đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách bắn một tên lửa Hellfire vào phòng máy, ngăn không cho tàu đến Iran".

Mỹ kiên quyết không nhượng bộ tại Hormuz, hé lộ thông tin lãnh tụ Iran Mỹ đã tái khẳng định lập trường không khoan nhượng của mình đối với eo biển Hormuz, nhấn mạnh cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải qua tuyến đường biển chiến lược này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài với Iran, quốc gia thường xuyên đe dọa đóng cửa eo biển này để đáp trả các lệnh trừng phạt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT Cũng theo Ngoại trưởng Rubio, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran "rất phức tạp về mặt kỹ thuật" và có thể kéo dài nhiều tháng. Ông lưu ý giai đoạn này sẽ phụ thuộc vào việc Tehran cho mở lại eo biển Hormuz.

Iran nhắm mục tiêu vào Kuwait và Bahrain, Mỹ đáp trả bằng cuộc tấn công đảo Qeshm Theo tin tức từ Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), IRGC đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain bằng tên lửa và UAV để đáp trả việc Mỹ tập kích đảo Qeshm. CENTCOM bác bỏ điều này, tuyên bố các cuộc tấn công của Iran đều thất bại và được ngăn chặn thành công. Kuwait cũng kích hoạt phòng không, trong khi Mỹ đáp trả bằng việc tấn công một trạm kiểm soát của Iran trên đảo Qeshm. Iran tố cáo Mỹ tấn công đảo Qeshm. Ảnh: Anadolu Đợt giao tranh nghiêm trọng này làm nổi bật sự thiếu tiến triển chính trị bất chấp tuyên bố lạc quan của Ngoại trưởng Mỹ Rubio về một thỏa thuận hạt nhân. Ngược lại, Iran tuyên bố đình chỉ đàm phán để phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon, khẳng định Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm vì vi phạm thỏa thuận.