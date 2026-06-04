Theo tờ The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý JD Vance và Marco Rubio phối hợp sẽ tạo nên "đội hình trong mơ" khó đánh bại cho liên danh tranh cử của đảng Cộng hòa. Dù cả hai liên tục ghi điểm khi bảo vệ chính sách của ông Trump song người đứng đầu Nhà Trắng vẫn chưa công khai ủng hộ ai.

Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định ông Khamenei vẫn sống và tích cực hoạt động, dù trước đó có tin đồn ông bị thương nặng do vụ đánh bom khiến cha mình thiệt mạng và chưa xuất hiện lại trước công chúng.

Đức thất bại trong cuộc đua vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 3/6 do Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock chủ trì, Đức đã thất bại khi chỉ nhận được 104 phiếu, nhường 2 ghế không thường trực nhóm Tây Âu cho Bồ Đào Nha (134 phiếu) và Áo (131 phiếu). Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul gọi kết quả này là “một sự thất vọng thực sự" sau khi Berlin từng chiến thắng trong cả 6 lần tranh cử trước đó.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về các ghế thành viên không thường trực cho Hội đồng Bảo an. Ảnh: DPA

Bên cạnh Bồ Đào Nha và Áo, các nước Zimbabwe, Trinidad & Tobago và Kyrgyzstan cũng trúng cử để thay thế 5 thành viên cũ từ ngày 1/1/2027. Thất bại này làm chậm lại nỗ lực lâu dài của Đức trong việc tìm kiếm một ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an 15 thành viên, nơi Berlin luôn thúc đẩy cải tổ để phản ánh đúng thực tế chính trị, kinh tế và tăng đại diện cho các nước Nam bán cầu.