Mỹ cảnh báo châu Âu về làn sóng nhập cư nguy hiểm Phát biểu nhân kỷ niệm 82 năm sự kiện đổ bộ Normandy trong Thế chiến II (D-Day), Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth đã lên tiếng cảnh báo châu Âu về làn sóng nhập cư không kiểm soát. Ông Hegseth ví hiện trạng như những "cuộc đổ bộ" tấn công vào các bãi biển thuộc Tây Ban Nha, Italia, Hy Lạp và Bulgaria, mang theo những hệ tư tưởng nguy hiểm cho lục địa này. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT Mượn bài học lịch sử từ Thế chiến II, người đứng đầu Lầu Năm Góc thúc giục các quốc gia châu Âu cần sớm có hành động quyết liệt để bảo vệ biên giới của mình. Ông bày tỏ lo ngại sâu sắc và hy vọng những biện pháp ứng phó từ phía châu Âu sẽ không diễn ra quá muộn màng.

Triều Tiên tuyên bố không đàm phán về chương trình hạt nhân Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là "lằn ranh đỏ không thể đảo ngược" và không bao giờ đem ra thương lượng. Bà đồng thời bác bỏ thông tin từ Mỹ về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo, khẳng định Bình Nhưỡng đã nhận được lời giải thích trực tiếp từ Bắc Kinh. Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap Nhiều dòng tin tức quốc tế chú ý việc Triều Tiên chỉ trích Mỹ phê duyệt bán bom dẫn đường JDAM cho Hàn Quốc, xem đây là lý do buộc họ phải tăng cường năng lực tự vệ. Bản tin đanh thép này được phía Triều Tiên đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm.

Mỹ định dùng tài sản Iran bồi thường thiệt hại Vùng Vịnh Theo tờ Times of Israel ngày 6/6, Bộ Tài chính Mỹ đang đánh giá thiệt hại do Iran gây ra cho các đồng minh ở Vùng Vịnh và xem xét dùng chính tài sản của Tehran để đền bù. Động thái này diễn ra sau khi Iran đòi Mỹ trả 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng để đổi lấy hòa bình, tạo thêm rào cản cho thỏa thuận giữa hai nước. Khói bốc lên sau khi Iran tấn công tên lửa vào trụ sở chính của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain. Ảnh: Anadolu