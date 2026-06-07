Theo hãng tin Yonhap, Trưởng Ban Tổng vụ Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 7/6 tuyên bố vị thế của Triều Tiên với tư cách một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là "lằn ranh đỏ không thể đảo ngược".

"Vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là điều không thể đem ra thương lượng và là thực tế không thể phủ nhận dù mọi người có công nhận hay không. Chúng tôi sẽ không làm ngơ trước bất kỳ mối đe dọa nào", bà Kim cho biết.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Yonhap

Em gái của ông Kim cũng bác bỏ các thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh hồi tháng 5.

"Washington đang lan truyền các thông tin sai lệch. Chúng tôi đã nhận được lời giải thích trực tiếp từ Bắc Kinh về nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Chúng tôi có thông tin chính xác nhất về việc liệu điều đó có xảy ra hay không", bà Kim Yo-jong nói.

Quan chức Triều Tiên sau đó cũng nhắc tới việc Mỹ phê duyệt khả năng bán bom dẫn đường chính xác JDAM cùng các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc, nhấn mạnh đây là lý do buộc Bình Nhưỡng "phải tăng cường năng lực tự vệ".

Tuyên bố của bà Kim Yo-jong được đưa ra 1 ngày trước chuyến thăm của ông Tập tới Bình Nhưỡng. Chuyến thăm Triều Tiên sắp tới sẽ đánh dấu lần công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay.