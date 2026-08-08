Bắt tạm giam đối tượng bạo hành bé gái 11 tuổi

Bị can Dương Đại Long tại cơ quan công an. Ảnh: V.T

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Đại Long (29 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi hành hạ người khác. Long là nhân tình của mẹ bé P.G.K.L. (11 tuổi), nhiều lần dùng vũ lực đánh đập bé trong thời gian sống chung. Ngày 30/7, tranh thủ lúc được ra ngoài, bé L. mượn điện thoại của một người dân gọi người thân cầu cứu.

Tại cơ quan công an, Long khai trong các ngày 27-29/7, do kiểm tra việc học tập, đã liên tục đánh đập, kéo tai, tát khiến bé L. chảy máu mũi. Đỉnh điểm tối 29/7, Long bắt bé quỳ, dùng thanh gỗ đánh mạnh vào chân, mông rồi ép úp mặt vào cửa đến 1h sáng.

Toàn bộ hành vi của Long được camera ghi lại. Các đoạn clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Ghe bốc cháy ngùn ngụt trên sông Sài Gòn, 1 phụ nữ tử vong

Hiện trường vụ cháy ghe trên sông Sài Gòn. Ảnh: MH

Khoảng 7h ngày 8/8, một chiếc ghe chở hàng đang di chuyển trên sông Sài Gòn (đoạn đối diện cảng ICD Phước Long 3, phường Bình Quới, TPHCM) thì bất ngờ phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó, lửa kèm khói đen bốc lên dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện. Người dân sống dọc hai bên bờ dùng xuồng máy tiếp cận hiện trường để ứng cứu.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên ghe có tài công và một phụ nữ. Tài công nhanh chóng nhảy xuống sông, được người dân đưa vào bờ an toàn, còn người phụ nữ bị mắc kẹt trên ghe và tử vong.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM điều nhiều tàu, ca nô chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Xe đầu kéo chở nhiều ô tô Lexus bốc cháy trên cao tốc

Lửa bùng lên từ bánh sau của sơ mi rơ-moóc. Ảnh: Vũ Liễu

Hơn 10h ngày 8/8, một vụ cháy xe đầu kéo chở khoảng 5 ô tô con (chủ yếu là thương hiệu Lexus) đã xảy ra tại lối ra trạm dừng nghỉ V23 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Hưng Yên). Ngọn lửa xuất phát từ phần lốp phía sau sơ mi rơ-moóc khi xe đang di chuyển. Tài xế cùng các nhân chứng dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Nhận thấy đám cháy lan nhanh, tài xế cho xe vào làn khẩn cấp rồi tiếp tục di chuyển đến lối ra trạm dừng nghỉ V23, cách trạm xăng gần 200m. Đại diện đơn vị vận hành cao tốc cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường dập lửa, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bắt giữ nghi phạm trộm 2 bánh ô tô trong khu đô thị ở Hà Nội

Đối tượng Trịnh Duy Linh. Ảnh: CACC

Ngày 8/8, Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Trịnh Duy Linh (SN 1994, trú tại phường Vĩnh Hưng) để điều tra về hành vi trộm cắp. Trước đó, sáng 7/8, một cư dân khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh) trình báo chiếc ô tô của gia đình bị tháo trộm 2 bánh sau khi đỗ qua đêm.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc ô tô màu trắng đỗ bên lề đường nội khu bị tháo mất 2 bánh bên trái, phần gầm được kê tạm bằng nhiều viên gạch, để lộ đĩa phanh.

Tiếp nhận trình báo, lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm. Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.