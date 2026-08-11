Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ cao nhất ngày 10/8 tại nhiều nơi vượt 38 độ. Một số trạm ghi nhận mức nhiệt cao như: Lào Cai (Lào Cai) và Láng (Hà Nội) cùng 38.8 độ; Nho Quan (Ninh Bình) 38.7 độ; Thất Khê (Lạng Sơn) 38.1 độ; Hòa Bình (Phú Thọ) 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức 50-60%.

Dự báo, ngày 11-12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Miền Bắc còn nắng nóng kéo dài. Ảnh: Nam Khánh

Nắng nóng duy trì ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng); ở khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 11/8, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Bắc, phía Nam và phía Tây 34-36 độ. Dự báo, đợt nắng nóng này tại Hà Nội có thể kéo dài đến hết tuần này (khoảng 15-16/8).

Cơ quan khí tượng lưu ý, khi xảy ra nắng nóng, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều (thời điểm nắng nóng đạt cường độ gay gắt nhất).

Đặc biệt, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ so với nhiệt độ dự báo tùy thuộc vào điều kiện bề mặt (bê tông, nhựa đường) và độ ẩm.

Trong khi đó, ngày và đêm 11/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 11/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng); chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Lai Châu - Điện Biên 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, riêng phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.