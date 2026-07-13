Khởi tố thêm 15 người vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang

Liên quan đến sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 15 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 bị can trong vụ án này.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng

Phanh phui đường dây mại dâm "đi tour" 150 triệu đồng

Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm trên Telegram do Nguyễn Thị Thảo cầm đầu và Vi Thị Nụ hỗ trợ.

Nhóm này quảng cáo khoảng 50 cô gái gắn mác sinh viên, người mẫu, hoa hậu để thu hút khách. Muốn xem thông tin, khách phải nộp phí hội viên từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Công an lấy lời khai các cô gái trong đường dây. Ảnh: CACC

Theo các tin tức từ công an, giá đi tour của đường dây dao động từ 5 triệu đến 150 triệu đồng, giao dịch qua chuyển khoản hoặc tiền điện tử USDT.

Vụ việc bị triệt phá khi lực lượng chức năng bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm tại Hà Tĩnh và tiến hành khám xét nơi ở của Thảo.

Đưa thi thể 15 nạn nhân vụ lật ca nô tại Phú Quốc về nước

Sáng 12/7, 15 thi thể nạn nhân trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc được chuyển về Trung tâm Pháp y TPHCM. Ảnh: Hoàng Dung

Chiều 13/7, Trung tâm Pháp y TPHCM phối hợp cùng các đơn vị hoàn tất thủ tục pháp y và khâm liệm để đưa 15 thi thể du khách Ấn Độ trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc về nước.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo, toàn bộ thi thể đã được chuyển từ Phú Quốc về TPHCM để phục vụ công tác bàn giao.

Vụ lật ca nô xảy ra chiều 11/7 khi phương tiện chở 36 người gặp sóng lớn sau khi rời Hòn Mây Rút Ngoài. Vụ tai nạn làm 15 khách Ấn Độ tử vong. Đến nay, sức khỏe các nạn nhân sống sót đã ổn định, riêng một người nguy kịch được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.