Khởi tố 3 chủ tiệm vàng trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Cơ quan điều tra đã làm rõ đường dây vận chuyển trái phép kim cương. Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ. Đường dây hoạt động tinh vi, phân chia nhiều tầng nấc từ vận chuyển đến quản lý tiền hàng.

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). Ảnh: CACC

Theo các tin tức điều tra, danh sách bị khởi tố có Nguyễn Thị Liên (tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (PNJ-LAB). Từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện trót lọt 141 chuyến, vận chuyển trái phép hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam.

Tổng doanh thu của đường dây ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật khác, bước đầu xác định số tiền thu lợi bất chính là hơn 300 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm cựu Trưởng công an, Viện trưởng VKS

Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa khởi tố ông Nguyễn Hoàng Văn (cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn) và ông Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng VKSND huyện) về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Trước đó, 4 cán bộ công an và viện kiểm sát cấp dưới cũng đã bị khởi tố vì hành vi tương tự.

Đến nay, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố 6 cán bộ tố tụng huyện Trà Ôn liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Ảnh: H.T

Các bị can bị cáo buộc cố ý không xử lý hình sự tài xế gây tai nạn khiến một nữ sinh 14 tuổi tử vong vào năm 2024. Vụ việc bị lật lại sau khi cha nạn nhân nổ súng bắn tài xế rồi tự sát vào tháng 4/2025. Tài xế sau đó bị khởi tố nhưng hiện đã tạm đình chỉ điều tra do bị mất nhận thức.

Công an lý giải quy định thông báo lưu trú qua đêm

Đại tá Ngô Như Cường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: Bộ Công an

Luật Cư trú sửa đổi mới (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) quy định khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình hoặc đại diện các cơ sở lưu trú phải thông báo với cơ quan đăng ký trước 23h ngày bắt đầu lưu trú. Nếu khách đến sau 23h, việc thông báo cần được thực hiện trước 8h sáng hôm sau.

Người dân có thể dễ dàng thông báo qua điện thoại, cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID mà không cần trực tiếp đến cơ quan công an. Đại diện Cục C06 khẳng định các quy định mới này nhằm cập nhật thông tin chính xác, không gây phiền hà cho người dân do thủ tục đơn giản và không thu lệ phí.

Vướng mắc làm sổ đỏ và dịch vụ "làm nhanh" gây bức xúc

Tại phiên chất vấn HĐND tỉnh Nghệ An ngày 14/7, đại biểu phản ánh tình trạng người dân tự đi làm sổ đỏ bị trả hồ sơ nhiều lần, trong khi qua "cò" dịch vụ lại nhanh hơn. Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở NN&MT Hoàng Quốc Việt cho biết tỷ lệ cấp sổ đỏ lần đầu trên địa bàn đạt từ 86% đến 97% tùy loại đất.

Ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Nghệ An trả lời chất vấn. Ảnh: T.T

Về phản ánh gần 10.000 hồ sơ tồn đọng, ông Việt lý giải trung bình mỗi ngày các văn phòng tiếp nhận tới 1.200 hồ sơ với thời hạn giải quyết khác nhau, nên số lượng đang xử lý như trên là đúng quy trình.

Về việc "cò" làm nhanh, ông cho rằng do họ có tính chuyên nghiệp và chuẩn bị hồ sơ bài bản. Trong khi đó, người dân thỉnh thoảng mới thực hiện nên hồ sơ dễ bị thiếu sót và phải trả lại. Để khắc phục thực trạng này, ngành tài nguyên và môi trường đã chỉ đạo các địa phương nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tiếp nhận tại hành chính công nhằm bảo đảm chất lượng hồ sơ, hạn chế trả lại.

Hà Nội dự kiến lắp hơn 20.000 camera AI trên phố nội đô

Hà Nội lắp camera AI trên tuyến phố chính khu vực nội đô và nút giao ngã ba, ngã tư, ngã năm trên các tuyến liên xã, liên tỉnh. Ảnh: CAHN

Trả lời kiến nghị của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết Công an thành phố đang triển khai hai dự án camera. Dự án thứ nhất được khởi công từ tháng 4/2026, dự kiến lắp đặt 2.460 camera, 13 máy chủ AI và các phần mềm cảnh báo, điều khiển đèn tín hiệu tại 238 nút giao, hoàn thành trong quý 3 năm nay.

Dự án thứ hai tập trung vào hệ thống camera giám sát AI nhằm bảo đảm an ninh và giải quyết ùn tắc. Thành phố sẽ lắp mới 20.155 camera AI trên 993 tuyến phố chính nội đô và hàng nghìn nút giao. Dự án thực hiện trong 12 tháng kể từ tháng 4/2026, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm đúng tiến độ.