Sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng bay vì diều, công an làm việc với 3 người

Người thả diều được mời làm việc cùng tang vật tại Công an phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: CACC

Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) đã làm việc với 3 người liên quan đến hành vi thả 3 con diều sáo gắn đèn chớp gây ảnh hưởng an toàn bay.

Ba người được mời làm việc gồm Thân Văn T. (SN 1984), Tôn Văn C. (SN 1979) và Trần Võ H.P. (SN 2000).

Nhóm này khai nhận đã thả diều tại bãi đất trống trong KCN Tân Bình lên độ cao khoảng 400m, xâm phạm trực tiếp vào khu vực hành lang tĩnh không dành cho máy bay cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Do phát hiện vật thể nghi UAV vào tối 13/8, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phải tạm dừng hoạt động cất/hạ cánh trong 14 phút để kiểm tra. Sự việc gây ảnh hưởng dây chuyền đến 21 chuyến bay, khiến 1 chuyến phải đáp xuống Cam Ranh và nhiều chuyến khác phải dừng chờ hoặc bay vòng. Cơ quan công an đã lập biên bản xử lý vi phạm, đồng thời lưu ý vụ việc lặp lại chỉ sau sự cố UAV ảnh hưởng 73 chuyến bay tối 11/8.

Nghi phạm vụ nữ nhân viên thư viện tử vong là thầy giáo dạy thể dục

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: HT

Ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định nghi phạm sát hại chị L.T.M.D. (nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh) là N.H.L., giáo viên Thể dục cùng trường. Theo điều tra, hai người phát sinh quan hệ tình cảm từ đầu năm 2025. Tối 10/8, sau tiệc liên hoan tại trường, L. đến phòng chị D. nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn ghen tuông nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, L. đốt chăn gối và quần áo tại phòng trọ để xóa dấu vết, rồi mang thi thể chị D. đến giấu tại một khu rẫy ở xã Ea Drăng. Sự việc chỉ được phát hiện vào sáng hôm sau khi shipper giao hàng không gọi được nạn nhân, nhờ đồng nghiệp kiểm tra phòng thì thấy bất thường với các vết cháy. Công an hiện đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để điều tra, xử lý vụ án.

Công ty của "nữ đại gia" Chu Thị Thanh bán 153 hóa đơn khống trị giá hơn 841 tỷ đồng

Các bị can Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn. Trong giai đoạn 2020-2022, bà Thành đã chỉ đạo bán hơn 107 triệu lít xăng dầu không xuất hóa đơn nhằm không trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG), thu tiền mặt để nhập quỹ công ty dưới dạng bổ sung vốn cá nhân.

Theo các tin tức từ cáo trạng, để hợp thức hóa lượng xăng dầu bán chui và rút tiền Quỹ BOG, công ty đã xuất khống 153 hóa đơn (hơn 72 triệu lít, trị giá trên 841 tỷ đồng) cho nhiều đơn vị, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng. Đồng thời, kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Liên chỉ đạo quay vòng dòng tiền để che giấu vi phạm, dẫn đến 9 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khống để trốn thuế.

Chủ ô tô vi phạm 96 lỗi bị phạt gần 500 triệu đồng: Công an Phú Thọ lên tiếng

Ông Trần Minh B. làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Ngày 14/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết hệ thống camera AI trên đường Nguyễn Tất Thành đã ghi nhận chiếc ô tô BKS 29A-647XX vi phạm giao thông tới 96 lần. CSGT đã gửi thông báo phạt nguội tới địa chỉ đăng ký xe ở Hà Nội, nhưng do phương tiện qua nhiều đời chủ mà chủ hiện tại không làm thủ tục sang tên, các thông báo này đã không thể đến tay người đang thực tế sử dụng xe.

Phát hiện bất thường, Phòng CSGT đã dùng biện pháp nghiệp vụ xác minh được chủ xe hiện tại là anh Trần Minh B. (trú tại xã Xuân Lũng, Phú Thọ) để lập biên bản xử phạt tổng cộng 474,6 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xem xét xử lý chủ cũ về hành vi không thu hồi đăng ký, biển số khi bán xe, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật dữ liệu khi mua bán phương tiện.