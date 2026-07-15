Khởi tố hiệu trưởng Trường Chuyên Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang chiều 15/7 phát đi thông tin cho biết: Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Vụ "Chuyện với Thanh": Khởi tố Giám đốc NXB Hội Nhà văn

Ngày 15/7, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng", Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố thêm 3 bị can tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Thuý Hằng (SN 1976; trú tại phường Hà Đông, Hà Nội), Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Đào Bá Đoàn (SN 1971; trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội), Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn; Nguyễn Văn Yên (SN 1962; trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội), Trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn.

Phạt 3 cá nhân vi phạm bí mật nhà nước tại Hà Nội

Ngày 15/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phạt hành chính 3 cá nhân tại xã Sóc Sơn tổng cộng 52 triệu đồng. Các trường hợp này vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước khi tự ý đăng tài liệu mật lên Facebook, truyền đưa qua ứng dụng Zalo và lưu giữ tài liệu trái phép.

Các đối tượng bị cơ quan công an xử phạt. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, cả 3 cá nhân đã thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ bỏ thông tin và bàn giao tài liệu liên quan. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sao chụp, đăng tải hay lưu giữ tài liệu mật trên không gian mạng nhằm góp phần giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Khám phá "đầu não" hệ thống màn hình LED cảnh báo ùn tắc, ngập úng ở Hà Nội

Từ ngày 15/7, Công an TP Hà Nội vận hành 36 màn hình LED thông tin tại các nút giao trọng điểm. Hệ thống này kết hợp với gần 5.000 camera AI thuộc Đề án giao thông thông minh giúp hiển thị thông tin thời gian thực về ùn tắc, ngập úng và hướng dẫn lộ trình di chuyển an toàn cho người dân.

Trợ lý ảo AI sẽ hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông tự động phân tích chỉ số an toàn và phát hiện các hành vi vi phạm như che biển số, mang vũ khí hay gây rối trật tự. Hệ thống camera AI mới bổ sung gồm 2.460 thiết bị đã đi vào hoạt động từ ngày 1/7 giúp tối ưu hóa công tác giám sát.

Khởi tố 2 người giúp công dân Trung Quốc lưu trú trái phép tại Phú Quốc

Theo các thông tin mới nhất, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Sang cùng Nguyễn Văn Đang về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Cả hai biết rõ 4 người Trung Quốc không có giấy tờ hợp pháp nhưng vẫn bố trí cho lưu trú tại Phú Quốc để thu lợi bất chính.

Đối tượng Nguyễn Văn Đang tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhằm tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra, Đang đã bố trí nơi ở mới và tìm cách đưa nhóm người Trung Quốc này đến bến phà để rời Phú Quốc vào đất liền. Hành vi này sau đó bị lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn kịp thời và bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục mở rộng điều tra.