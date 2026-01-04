Với khát khao nối dài mạch 3 chiến thắng liên tiếp ở Serie A giành được hồi cuối năm 2025, Juventus nhập cuộc trên sân nhà bằng thế trận dồn ép, liên tục xâm nhập vòng cấm Lecce.

Ngay phút thứ 8, Yildiz treo bóng để Jonathan David đánh đầu rất đẹp mắt sau một quả phạt góc. Tuy nhiên, thủ môn Lecce cứu thua xuất sắc.

Juventus tấn công không hiệu quả. Ảnh: JFC

Việc chống đỡ trước những đợt bắn phá liên tiếp của Juventus là không hề dễ dàng, đặc biệt khi đội chủ nhà tận dụng tối đa kỹ thuật cá nhân của Yildiz.

Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục để lại dấu ấn ở phút 14, nhưng hàng thủ đội khách vẫn đứng vững. Thủ môn Falcone không được phép lơ là dù chỉ một khoảnh khắc.

Lecce cũng cố gắng đẩy cao đội hình, tiếp cận phần sân của Juventus, nhưng các học trò của Luciano Spalletti dễ dàng đoạt lại bóng.

Sau gần 30 phút thi đấu, Yildiz chọc khe cho Cambiaso xâm nhập vòng cấm và tung cú sút mạnh, song bóng đi vọt xà.

Đúng vào thời điểm trọng tài chuẩn bị thổi còi kết thúc hiệp 1, lý do Lecce xếp Banda đá chính – dù anh vừa trở về sau Cúp châu Phi cùng đội tuyển Zambia – đã trở nên rõ ràng.

Cambiaso khống chế lỗi, vô tình tạo điều kiện cho Banda băng xuống, vượt qua Kalulu, ngoặt bóng loại bỏ Bremer rồi ghi bàn mở tỷ số.

Sang hiệp 2, HLV Spalletti tung ra nước cờ quen thuộc của mình, rút Conceicao để đưa Zhegrova vào sân và dẫn đến bàn gỡ ở phút 49.

Locatelli chuyền bóng cho Zhegrova, người quan sát thấy McKennie ở rìa vòng cấm. Tiền vệ người Mỹ sau đó chuyền cho Yildiz.

McKennie gỡ hòa cho Juventus. Ảnh: JFC

Cú dứt điểm bị đổi hướng của Yildiz vô tình trở thành đường kiến tạo, giúp McKennie kết thúc cận thành đánh bại Falcone.

Chỉ ít phút sau, Juventus có cơ hội lật ngược thế cờ. VAR xác nhận đội chủ nhà được hưởng phạt đền khi Kaba để bóng chạm tay trong nỗ lực ngăn cản David.

Chính tiền đạo người Canada bước lên chấm 11 mét, nhưng cú đá không quá hiểm của anh bị Falcone đổ người cản phá thành công. David tìm cách chuộc lỗi nhưng lại bỏ lỡ đường căng ngang của Yildiz.

Spalletti thực hiện những phương án tấn công khác nhưng không hiệu quả. Juventus phải chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Hòa thất vọng, Juventus vẫn chiếm vị trí thứ 4 Serie A, khi Roma thua Atalanta 0-1.

Ghi bàn:

Juventus: McKennie 49’.

Lecce: Banda 45’+2.