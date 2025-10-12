Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu của Nga ở Krasnodar. Ảnh: Astra Telegram

Theo tờ báo của Anh, tình báo Mỹ đã cung cấp cho Ukraine dữ liệu mục tiêu về các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng lớn của Nga nằm xa tiền tuyến. Ngoài ra, Mỹ được cho đã hỗ trợ Ukraine lập kế hoạch đường bay, thời gian, độ cao và chiến thuật cho máy bay không người lái (UAV) một chiều, tầm xa, giúp phương tiện này tránh được các hệ thống phòng không của Nga.

Các quan chức Mỹ và Ukraine biết về chiến dịch cho hay, Washington tham gia vào mọi giai đoạn lập kế hoạch tác chiến. Cụ thể, Ukraine chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công tầm xa và sau đó Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo về các điểm yếu của những địa điểm này.

Động thái trên được coi là một phần trong nỗ lực chung nhằm làm suy yếu kinh tế Nga và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Hiện, cả Nhà Trắng lẫn văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ Ngoại giao Ukraine và Bộ Ngoại giao Nga đều chưa bình luận gì về bài viết của tờ Financial Times.

Trong tháng này, Moscow cáo buộc Washington và NATO thường xuyên cung cấp tin tình báo cho Kiev kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Kể từ tháng 8/2025, các UAV của Ukraine đã tấn công ít nhất 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu Nga, khiến xuất khẩu dầu diesel của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Kiev đã thúc giục các đối tác phương Tây thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Nga, lập luận rằng việc cắt giảm doanh thu dầu mỏ của Moscow sẽ làm suy yếu thêm khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự chống lại Ukraine.